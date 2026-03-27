Empresariales
27 de marzo de 2026 - 15:47

Cavallaro logra doble distinción en el Top Of Mind 2026

Cavallaro logra dos importantes reconocimientos en el Top Of Mind 2026.
Cavallaro logra dos importantes reconocimientos en el Top Of Mind 2026.

En una noche que celebró la excelencia y el posicionamiento de las marcas en el corazón de los paraguayos, Cavallaro S.A.C.E.I. fue reconocida con dos de los premios más importantes del ámbito empresarial y de consumo: el Top Of Mind en la categoría Suavizantes y el Top Of Mind Enterprise en la categoría Insumos de Limpieza.

Por ABC Color

Estas distinciones celebran el liderazgo actual de la compañía demostrando su trayectoria, marcada por la calidad, la innovación y el compromiso constante con el bienestar de las familias paraguayas.

El Top Of Mind valida la fuerte conexión de la marca con los consumidores, quienes eligen sus productos de manera cotidiana, posicionándose como una de las preferidas en su categoría.

Por su parte, el Top Of Mind Enterprise distingue la eficiencia operativa, la solidez empresarial y la profesionalización que Cavallaro ha desarrollado a lo largo de toda su cadena de valor.

Desde Capiatá con sello Made in Paraguay

Fundada en 1906 y con sede en Capiatá, se especializa en la fabricación y comercialización de productos domisanitarios, de higiene personal y limpieza del hogar.

A lo largo de su historia, ha evolucionado hacia procesos industriales modernos sin perder su esencia, combinando tradición, innovación y calidad.

Esto le ha permitido consolidarse como una de las marcas líderes en el mercado paraguayo, especialmente en la categoría de suavizantes y productos de limpieza.

El equipo de Cavallaro celebra los premios recibidos en el Top Of Mind en la categoría Suavizantes y el Premio Enterprise en la categoría Insumos de Limpieza.
El equipo de Cavallaro celebra los premios recibidos en el Top Of Mind en la categoría Suavizantes y el Premio Enterprise en la categoría Insumos de Limpieza.

Actualmente, la empresa proyecta su crecimiento más allá de las fronteras, exportando a distintos países de la región y fortaleciendo la presencia de la industria nacional en el exterior.

Con más de un siglo de legado, Cavallaro continúa evolucionando y adaptándose a las nuevas necesidades del mercado.

Esta capacidad de transformación le permite mantener intacta su esencia: brindar soluciones de excelencia que brindan bienestar y acompañan la cotidianeidad de cada hogar en el país.