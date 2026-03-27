Cavallaro logra doble distinción en el Top Of Mind 2026

Estas distinciones celebran el liderazgo actual de la compañía demostrando su trayectoria, marcada por la calidad, la innovación y el compromiso constante con el bienestar de las familias paraguayas.

El Top Of Mind valida la fuerte conexión de la marca con los consumidores, quienes eligen sus productos de manera cotidiana, posicionándose como una de las preferidas en su categoría.

Por su parte, el Top Of Mind Enterprise distingue la eficiencia operativa, la solidez empresarial y la profesionalización que Cavallaro ha desarrollado a lo largo de toda su cadena de valor.

Desde Capiatá con sello Made in Paraguay

Fundada en 1906 y con sede en Capiatá, se especializa en la fabricación y comercialización de productos domisanitarios, de higiene personal y limpieza del hogar.

A lo largo de su historia, ha evolucionado hacia procesos industriales modernos sin perder su esencia, combinando tradición, innovación y calidad.

Esto le ha permitido consolidarse como una de las marcas líderes en el mercado paraguayo, especialmente en la categoría de suavizantes y productos de limpieza.

Actualmente, la empresa proyecta su crecimiento más allá de las fronteras, exportando a distintos países de la región y fortaleciendo la presencia de la industria nacional en el exterior.

Con más de un siglo de legado, Cavallaro continúa evolucionando y adaptándose a las nuevas necesidades del mercado.

Esta capacidad de transformación le permite mantener intacta su esencia: brindar soluciones de excelencia que brindan bienestar y acompañan la cotidianeidad de cada hogar en el país.