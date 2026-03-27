Nissan presenta el nuevo Kait en Paraguay

Pensado para responder a las necesidades de los conductores, el nuevo Nissan Kait se destaca por sus dimensiones y versatilidad, ofreciendo un equilibrio ideal entre espacio interior, confort y funcionalidad.

Cuenta con 4,30 m de largo, 1,76 m de ancho, despeje del suelo de 21cm y una capacidad de maletero de 432 litros, características que lo posicionan como una excelente opción dentro de su segmento.

Integra 12 tecnologías de seguridad que elevan los estándares de protección y asistencia a la conducción.

Incluye una pantalla multimedia de 9 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, aire acondicionado automático bizona, cargador inalámbrico y cámara 360.

Este nuevo modelo refuerza la introducción de la última generación de SUVs de la marca en América Latina, proceso que comenzó con el lanzamiento del All New Nissan Kicks, vehículo que ha marcado un antes y un después en la región y también en el mercado local.

Nuestro país se convierte en el primer mercado en incorporar esta innovación fuera de Brasil, donde fue lanzado originalmente, reafirmando su relevancia estratégica en la región.

Pensado para responder a las necesidades de los conductores, el nuevo Nissan Kait se destaca por sus dimensiones y versatilidad, ofreciendo un equilibrio ideal entre espacio interior, confort y funcionalidad.

“El proyecto del nuevo Nissan Kait surge de la experiencia global de Nissan en el desarrollo de SUVs que integran soluciones para satisfacer las necesidades de los consumidores, fortaleciendo nuestra participación en este segmento en crecimiento y altamente competitivo", afirmó José Carlos Facetti, gerente de Ventas de Nissan Paraguay.

“Estamos seguros de que este modelo conquistará a los clientes paraguayos al heredar elementos clave de robustez, confiabilidad y calidad de nuestra plataforma más vendida”, aseguró.

Esta innovación de la marca nipona forma parte de una importante inversión de 540 millones de dólares que la compañía está llevando adelante en Brasil, destinada a la modernización del Complejo Industrial de Resende.

Este avance no solo impulsa la innovación en los procesos productivos, sino que también posiciona al modelo como un vehículo clave para la región, con proyección de exportación a más de 20 países, incluyendo Paraguay.

El nuevo Nissan Kait ya está disponible en Paraguay en sus tres versiones: Sense, Advance y Exclusive.

Se puede adquirir desde 19.990 dólares y en cuotas desde 250 dólares al mes.

Nissan es representada en Paraguay por Cuevas Hermanos S.A. del Grupo Garden.

Para más información visitar las redes de Nissan Paraguay o en la web nissan.com.py.