La nueva crema de Bagóvit que promete piel luminosa todo el día

En ese contexto, Bagóvit presenta su más reciente lanzamiento en Paraguay, una propuesta que combina nutrición y estética en un solo producto.

“Estamos lanzando Bagóvit Efecto Luminoso, anunció Brenda Gil, jefa de producto de la línea Consumo.

Se trata de una crema emulsión diseñada para brindar hidratación prolongada, incorporando además un acabado glow que aporta luminosidad inmediata a la piel.

“Es una crema que nos ayuda a hidratarnos por 24 horas, con un efecto de brillito en la piel”, explicó.

Su versatilidad es uno de los diferenciales: puede utilizarse en distintos momentos del día, adaptándose tanto a rutinas cotidianas como a ocasiones especiales.

“Puedes usarla después del gimnasio, en la oficina o si tienes un evento, sin problema”, destacó.

El producto ya se encuentra disponible en farmacias a nivel nacional, reforzando la presencia de la marca en el mercado local.

Según Gil, esta innovación responde directamente a una nueva demanda del consumidor.

“Hoy la mujer quiere brillar y estar hidratada al mismo tiempo”, afirmó.

En esa línea, la ejecutiva subrayó que el diferencial de la marca radica en su formulación.

“Bagóvit tiene una familia de productos cuyo principal fuerte es la vitamina A, que permite una absorción inmediata en la piel”, señaló, posicionando a la marca como una opción que combina eficacia y calidad.

Con este lanzamiento, Bagóvit busca consolidarse en el segmento de cuidado personal con una propuesta alineada a las tendencias actuales: productos funcionales, visibles y pensados para el ritmo dinámico de la vida diaria.