Universitaria es Top Of Mind Paraguay 2026

El reconocimiento Top Of Mind identifica a las marcas que ocupan el primer lugar en la mente del consumidor, a partir de estudios de recordación espontánea.

En este contexto, alcanzar esta distinción representa uno de los indicadores más sólidos de liderazgo de marca, ya que no responde a una elección dirigida, sino a la conexión real y sostenida con las personas.

Para la Cooperativa Universitaria, este logro va más allá de un reconocimiento estadístico.

Significa formar parte de la vida de sus socios, acompañando sus decisiones, proyectos, desafíos y sueños en cada etapa.

Con 52 años de trayectoria, la institución ha consolidado un modelo basado en la cercanía, la confianza y la innovación constante, manteniendo siempre al socio como eje central de su gestión.

Este enfoque ha permitido construir una relación genuina, donde la marca no solo se recuerda, sino que se vive y se elige día a día.

El resultado obtenido en el Top Of Mind 2026 consolida ese vínculo: una marca que ha logrado posicionarse no solo en la mente, sino también en el corazón de sus socios, consolidándose como un referente dentro del sector cooperativo y financiero del país.

Asimismo, este reconocimiento fortalece el posicionamiento institucional de la Cooperativa Universitaria en el mercado, destacando su capacidad de adaptación, su cercanía con las personas y su compromiso con el desarrollo de sus socios.

Desde la institución, este logro es asumido como un compromiso renovado de seguir evolucionando, generando valor y ofreciendo soluciones financieras que acompañen el crecimiento personal y familiar de cada socio.

La Cooperativa Universitaria tiene el propósito de continuar siendo un aliado estratégico en la vida de sus socios, proyectando un futuro donde la confianza, la innovación y la cercanía sigan siendo sus principales pilares.