Colegio Internacional prepara su intercolegial edición 2026

El lanzamiento oficial y el esperado sorteo de grupos se realizó el pasado martes 24, en las instalaciones del colegio.

Esta edición, organizada por la Promo 2026, promete elevar la vara de lo que representa el evento deportivo y cultural más importante del país.

El intercolegial 2026 se desarrollará durante dos fines de semana cargados de intensidad: el 11, 12, 13, 17, 18 y 19 de abril próximo.

Trayectoria y envergadura: tradición que nos une, espíritu que nos mueve

Con 106 años de historia, el intercolegial del Colegio Internacional ha dejado de ser solo una competencia escolar para posicionarse en un nivel de excelencia en la organización de eventos juveniles, dando lugar a la disciplina deportiva y la expresión cultural.

El Inter moviliza a miles de personas, consolidándose como una plataforma de alto rendimiento para jóvenes talentos y en un punto de encuentro social.

Esta edición se enfoca en potenciar el legado, priorizando una ejecución técnica impecable y una infraestructura pensada para que cada participante escriba su propio capítulo en nuestra historia.

La competencia será en Río de Janeiro y Mujer en la Conquista, con actividades desde las 7:30 hasta las 23:00, ofreciendo una agenda intensa y diversa durante toda la jornada.

Participarán destacados colegios invitados, entre ellos ASA, Aula Viva, Campoalto, CAS, CEL, CEMA, CEPB, CESCJ, CICM, Cristo Rey, CTJ, Concordia, Dante, Del Sol, Francés, Goethe, Gutenberg, Las Almenas, L’Immaculée, Palomino, San José, Salesianito, Santa Caterina, Santa Clara, SEK, SIL y STJ, siendo un espacio de integración entre jóvenes de distintas instituciones.