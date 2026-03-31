MKTrends 2026 es el gran encuentro de la industria

El 15 y 16 de abril, en Puerto Liebig, MKTrends reunirá a líderes, expertos y referentes para abordar las tendencias que ya están reconfigurando el consumo, la tecnología, la creatividad, el deporte y el entretenimiento.

La agenda se centra en cómo traducir las tendencias actuales en decisiones reales para las marcas.

En total, el evento contará con 16 conferencistas –13 internacionales y 3 nacionales– consolidando un line-up de alto nivel sobre el presente y el futuro del marketing.

Una experiencia que va más allá del contenido

MKTrends está pensado como una experiencia integral.

Durante los dos días, el evento contará con espacios diseñados para quedarse, conectar y generar networking, con propuestas que incluyen coffee ilimitado, experiencias gastronómicas y activaciones de marcas.

El acompañamiento de sponsors y aliados estratégicos permite potenciar esta experiencia y posicionar a MKTrends como un espacio donde el contenido se vive también desde todo lo que sucede alrededor.

MKTrends contará con referentes que están construyendo el presente del marketing, los medios, la creatividad, el entretenimiento y los negocios.

Entre los nombres destacados se encuentra Miguel Granados (OLGA), uno de los protagonistas del nuevo ecosistema de contenido y streaming, junto a perfiles como Agustín Guevara (YouTube Music) y Darío Jalfin, que aportan una mirada desde la música, la creatividad y la evolución cultural de las marcas.

A su vez, la agenda se completa con speakers que cruzan distintas disciplinas, generando una conversación diversa y alineada a las tendencias actuales.