Cellshop presenta una nueva edición de sus “Fechas Dobles” con ofertas y envíos gratis

Durante 24 horas, los clientes de Cellshop acceden a ofertas especiales en múltiples categorías disponibles exclusivamente en cellshop.com.py, además de envíos gratis a todo el país.

De esta manera, se facilita a que más personas puedan aprovechar los beneficios de esta jornada de compras este sábado 4.

Desde su lanzamiento, la iniciativa ha tenido una respuesta muy positiva del público, consolidándose como una acción exitosa dentro del canal digital de la empresa.

Mes a mes, las campañas de fechas dobles registran un crecimiento sostenido en ventas, reflejando el interés de los clientes por aprovechar promociones especiales en días puntuales.

La dinámica forma parte de una serie de acciones comerciales que Cellshop desarrolla a lo largo del año en fechas simbólicas como 2/2, 3/3, 4/4 y así sucesivamente, acercando nuevas oportunidades de compra y beneficios exclusivos para quienes eligen su tienda online.

Con esta estrategia, Cellshop continúa fortaleciendo su canal de e-commerce, ofreciendo experiencias de compra cada vez más convenientes para el público paraguayo.

4.4 | Fechas dobles, ventajas dobles Cellshop, la tienda más amada de Paraguay