Tienda Naranja se suma al Hot Sale 2026

Además de los precios especiales vigentes durante la fecha, los clientes de Banco Itaú contarán con beneficios exclusivos, con reintegros especiales y la posibilidad de financiar sus compras en hasta 18 cuotas sin intereses, eligiendo la cantidad de cuotas al momento de la compra.

Reintegros exclusivos para tarjetas de crédito Itaú

Durante los días del Hot Sale, los clientes podrán acceder a los siguientes beneficios:

20% de reintegro

– Tope de devolución: G. 500.000 por cuenta/tarjeta– Exclusivo para compras realizadas con tarjetas de crédito Itaú.

25% de reintegro

– Tope de devolución: G. 700.000 por cuenta/tarjeta– Exclusivo para compras realizadas con tarjetas AMEX Platinum o Visa Infinite Itaú.

Compromiso con la experiencia de compra digital

La participación en el Hot Sale demuestra el compromiso de Tienda Naranja e Itaú con la digitalización del comercio y la mejora de la experiencia del cliente en el entorno online, impulsando alternativas ágiles, convenientes y seguras de compra.

Su objetivo es ofrecer a los clientes una experiencia de compra completa, con descuentos reales y beneficios financieros que les permitan acceder a los mejores productos del mercado.

Acompañar un evento como el Hot Sale con beneficios exclusivos de Itaú es una oportunidad para seguir promoviendo el crecimiento del comercio electrónico en Paraguay.