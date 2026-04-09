Descuentos exclusivos de Banco Itaú para la Expo Vino 2026

La Expo Vino 2026, organizada por la Cámara Paraguaya de Proveedores de Bienes, Servicios y Afines (CAPRO), será los días 2, 3 y 4 de junio próximo en el Talleyrand Costanera, siendo uno de los eventos más importantes del calendario gastronómico y empresarial del país.

El evento se iniciará el martes 2 de junio con la Noche Premium, una velada exclusiva donde se presentarán etiquetas de alta gama, con precios desde G. 200.000 por botella.

La entrada general tendrá un costo de G. 650.000.

Las Noches Tradicionales, previstas para el miércoles 3 y jueves 4 de junio, ofrecerán una propuesta más amplia, con vinos cuyos precios son desde G. 70.000 y las entradas costarán G. 320.000.

En cada jornada, los presentes tendrán a disposición la degustación variada de vinos tintos, rosados y blancos, provenientes de distintos rincones del mundo.

Cada asistente recibirá una copa exclusiva de cristal Stölzle Lausitz para degustar todos los vinos que desee, cuantas veces quiera.

Para la ocasión, también se preparará un menú acorde para el maridaje de los vinos.

Descuentos de Banco Itaú

Los asistentes podrán acceder a beneficios especiales mediante tarjetas de Banco Itaú.

Hay un 25% de descuento para la Noche Premium con tarjetas Amex Platinum y Visa Infinite del 10 al 12 de abril.

Y 20% de descuento para las Noches Tradicionales con cualquier tarjeta del banco del 17 al 19 de abril próximo.

El banco permite la posibilidad de pago en hasta 10 cuotas sin intereses.

Las entradas se adquieren a través de Ticketea.