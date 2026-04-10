Rexona se viste de albirrojo rumbo al Mundial 2026 y lanza su nueva lata V8

En evento realizado en La Cabra Sport Bar, la firma presentó su nueva lata V8 en una edición especial vinculada a la Copa Mundial de la FIFA 2026, reafirmando su compromiso con la selección nacional y con quienes la alientan dentro y fuera de la cancha.

La presentación reunió a representantes de la prensa, ex jugadores mundialistas y fanáticos del fútbol en un ambiente que combinó emoción, recuerdos y expectativa por lo que se viene.

Durante la velada, el comunicador Toto González ofició de anfitrión y acompañó a los voceros de la marca en el anuncio de esta nueva etapa.

Uno de los momentos centrales fue la intervención de Lucas Abente, brand manager de Rexona, quien destacó el doble hito que marca este lanzamiento.

“Hoy queremos reafirmar nuestro patrocinio que tenemos con la Asociación Paraguaya de Fútbol y también queremos sumar un patrocinio, que es contar que somos patrocinadores oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026”, refirió.

El ejecutivo subrayó además que este anuncio viene acompañado de una serie de innovaciones y novedades para el mercado local.

“Queremos también contarles muchas noticias que vamos a traer con Rexona. Hoy lanzamos una innovación que ya logramos distribuir en todo el país con nuestra fuerza de ventas, así que van a encontrar en todos los puntos de venta cercanos”, explicó.

En ese sentido, la nueva lata V8 no solo propone un diseño alineado al espíritu albirrojo, sino que forma parte de una estrategia más amplia que buscará conectar con los consumidores a través de experiencias.

“Hoy vamos a desarrollar diferentes experiencias”, adelantó Abente, dejando entrever futuras activaciones de la marca en el camino hacia el Mundial.

La campaña se integra a la plataforma global de Rexona bajo el concepto Pase lo que pase, Rexona nunca te abandona, una premisa que el brand manager reforzó con énfasis.

“Sabemos que la Copa tendrá partidos que nos van a hacer sudar, somos conscientes de eso, pero pase lo que pase, Rexona nunca, nunca te abandona”, destacó.

Por su parte, Alejandra Albospino, gerente de marketing, puso el foco en el vínculo emocional con la Selección Paraguaya y su gente.

“Estamos muy contentos de poder traer estos colores albirrojos y transmitirlos al mundo, acompañando a la selección para la vida, con la mejor protección”, expresó.

Adelantó que la campaña incluirá múltiples sorpresas. “Se viene con un montón de sorpresas que les vamos a ir contando más adelante, pero vamos a estar acompañando a nuestra querida selección en cada uno de los partidos”, manifestó.

El evento no solo se limitó a los anuncios. Como cierre, un grupo de ex jugadores albirrojos protagonizó una charla cargada de anécdotas y emociones, conectando generaciones a través del fútbol.

La noche continuó con dinámicas organizadas por la marca, incluyendo un mini torneo de sub soccer que premió a cinco ganadores con remeras de la selección.

De esta manera, Rexona no solo presenta un nuevo producto, sino que refuerza su posicionamiento como aliado del deporte y del hincha paraguayo, en la antesala de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Una apuesta que combina innovación, cercanía y una promesa clara: estar presente en cada momento, incluso en los más intensos.