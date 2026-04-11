Coca-Cola Paresa acompañó la Expo Almaceneros y refuerza su compromiso con la economía local

Paraguay vivió la primera edición de la Expo Almaceneros, un espacio de capacitación, networking y oportunidades comerciales que conecta marcas con miles de almacenes y comercios de barrio de todo el país.

Coca-Cola Paresa acompañó esta iniciativa, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento del canal minorista, un actor clave en la economía local y en la vida cotidiana de las comunidades.

Para la compañía, el canal tradicional representa un pilar fundamental dentro de su operación.

Actualmente, trabaja con más de 55.000 clientes en todo el país, de los cuales el 75% corresponde a pequeños comercios como almacenes y despensas, que cumplen un rol esencial en la cercanía con los consumidores.

“Los almacenes y comercios de barrio son mucho más que puntos de venta: son espacios de encuentro y cercanía en cada comunidad”, señaló Tania Peña, Gerente de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad de Coca-Cola Paresa.

“Desde Coca-Cola Paresa trabajamos para acompañarlos en su crecimiento, fortaleciendo ese vínculo que nos conecta todos los días con miles de paraguayos", agregó.

Como parte de este compromiso, la compañía impulsa iniciativas orientadas al desarrollo de los pequeños comercios.

Entre ellas se destaca Estemos Abiertos, un programa desarrollado junto a la Fundación Paraguaya que brinda capacitaciones gratuitas en gestión de negocios, finanzas, acceso a microcréditos y herramientas digitales, con el objetivo de fortalecer las capacidades de almacenes, despensas y emprendedores en todo el país.

A través de esta alianza, Fundación Paraguaya también estuvo presente durante el evento presentando a los asistentes herramientas digitales de capacitación en finanzas para seguir contribuyendo al crecimiento sus negocios.

La participación de la compañía en este tipo de espacios se alinea con su visión de desarrollo sostenible y con su campaña institucional Nos une el país que queremos, que pone en valor el rol de los pequeños comercios en la construcción de un país con más oportunidades.

A través de esta presencia, Coca-Cola Paresa continúa fortaleciendo el vínculo con sus clientes, impulsando iniciativas que acompañen su crecimiento y contribuyan al desarrollo de la economía local.