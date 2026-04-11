Empresariales
11 de abril de 2026 - 01:00

Cooperativa Ypacaraí inicia construcción de quincho

Palada inicial del nuevo quincho de la Cooperativa Ypacaraí.
Palada inicial del nuevo quincho de la Cooperativa Ypacaraí.gentileza

La Cooperativa Ypacaraí realizó la palada inicial para la construcción de un quincho moderno y climatizado con capacidad para 200 personas, junto con nuevos servicios sanitarios tipo vestuarios, en su Sede Social.

Por ABC Color

La obra se desarrolla en un predio de más de 7 hectáreas de áreas verdes, espacio destinado al encuentro, la recreación y el bienestar de los socios.

Con esta incorporación, la entidad busca fortalecer su infraestructura y mejorar la experiencia de sus asociados.

Desde la institución señalaron que el proyecto forma parte de su plan de crecimiento y mejora continua, orientado a generar espacios que fomenten la integración de su masa societaria.

La iniciativa se enmarca en el compromiso de la cooperativa de seguir acompañando a sus socios “en cada etapa de su vida”.

Desde 1975 hasta hoy, la Cooperativa Ypacaraí Ltda. ha tenido un crecimiento sólido, gracias a la visión de expansión y diligente tarea de sus directivos, y la idoneidad de sus funcionarios.