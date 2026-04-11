Cooperativa Ypacaraí inicia construcción de quincho

La obra se desarrolla en un predio de más de 7 hectáreas de áreas verdes, espacio destinado al encuentro, la recreación y el bienestar de los socios.

Con esta incorporación, la entidad busca fortalecer su infraestructura y mejorar la experiencia de sus asociados.

Desde la institución señalaron que el proyecto forma parte de su plan de crecimiento y mejora continua, orientado a generar espacios que fomenten la integración de su masa societaria.

La iniciativa se enmarca en el compromiso de la cooperativa de seguir acompañando a sus socios “en cada etapa de su vida”.

Desde 1975 hasta hoy, la Cooperativa Ypacaraí Ltda. ha tenido un crecimiento sólido, gracias a la visión de expansión y diligente tarea de sus directivos, y la idoneidad de sus funcionarios.