En Punto Farma, Bancard facilita el acceso a bobinas para POS

A partir de ahora, los comercios que operan con la red Bancard podrán adquirir bobinas a un costo de G. 26.400 (IVA incluido) por paquete de dos unidades, asegurando así la disponibilidad de un insumo clave para el funcionamiento continuo de sus dispositivos de cobro.

“Queremos facilitar el acceso a un insumo esencial como las bobinas para los comercios ubicados en Central y en las principales cabeceras del país. Gracias a esta alianza con Punto Farma, hoy pueden acceder de forma rápida y cercana, asegurando la continuidad de sus operaciones”, indicó Carlos Pérez, gerente de negocios de Bancard.

Las bobinas cumplen un rol esencial en la operatoria diaria de los puntos de venta, ya que permiten la emisión de comprobantes y garantizan una experiencia de pago ágil y sin interrupciones, tanto para el comercio como para el cliente.

Con esta propuesta, Bancard acerca una solución concreta a una necesidad cotidiana, facilitando el acceso a este insumo en puntos estratégicos del país.

Esta iniciativa se enmarca en el compromiso de Bancard de acompañar a los comercios en su crecimiento, brindando herramientas prácticas que optimizan su gestión y fortalecen el ecosistema de pagos electrónicos en Paraguay.

Para conocer las sucursales de Punto Farma habilitadas para la compra de bobinas, los interesados pueden acceder al siguiente enlace:https://www.bancard.com.py/punto-farma.