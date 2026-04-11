Grupo Diesa presentó las dos nuevas versiones del Audi Q3

Miguel Carrizosa, presidente de Diesa, junto a Alan Carrizosa, gerente de la marca alemana, adelantaron en conferencia de prensa los cambios centrales en este todoterreno bestseller en su segmento.

En el interior, el moderno sistema de control integrado en el volante permite una nueva experiencia de manejo y crea aún más espacio de almacenamiento y una mayor sensación de amplitud.

En su diseño exterior, el nuevo Q3 transmite confianza y seducción tanto en su versión SUV como Sportback.

La nueva tecnología micro-LED de los faros Matrix LED digitales permite un alto grado de personalización y funciones de iluminación adaptativas de alta resolución.

Además de las ventajas clásicas, como la excelente visibilidad y un interior práctico, la nueva generación del Audi Q3 Sportback combina las fortalezas de un SUV con la estética de un coupé.

Su línea de techo, que desciende desde el pilar A, es 29 milímetros más baja que la del SUV. Esto le confiere al Audi Q3 Sportback una apariencia aún más deportiva y una silueta más dinámica.

La parte trasera se adorna con luces digitales OLED opcionales, complementadas por una tira de luz LED continua y aros iluminados.

Este nivel de tecnología de iluminación, ofrecido en el nuevo Audi Q3, está disponible por primera vez en el segmento compacto de Audi.

Las versiones del nuevo Audi Q3 SUV comercializadas en el país son: 1.4 T Elite, Premium y S Line. Mientras que el nuevo Audi Q3 Sportback llega en las versiones 1,4 T Elite y 1.4 S Line Black Pack. Más info en www.audi.com.py