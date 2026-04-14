14 de abril de 2026 - 01:00

Joseph Coiffure abre sus puertas en Plaza Norte

Inauguración de Joseph Coiffure, en Plaza Norte de Limpio.Gentileza

Con el objetivo de seguir ampliando su propuesta de servicios y brindar una experiencia cada vez más completa a sus visitantes, Plaza Norte, el primer centro comercial de la ciudad de Limpio, abrió las puertas de Joseph Coiffure, un nuevo espacio dedicado al cuidado personal y la belleza.

Por ABC Color

Diseñado para reunir en un solo lugar lo mejor del comercio, la gastronomía y el entretenimiento, Plaza Norte, ubicado frente al Abasto Norte, en el kilómetro 22,5 de la ruta PY03 de Limpio, continúa consolidándose como un punto de encuentro para la comunidad, incorporando propuestas que acompañan las nuevas tendencias de consumo y bienestar, incluyendo peluquería, barbería y estética.

Joseph Coiffure ofrece una experiencia integral, con atención personalizada, técnicas actualizadas y un enfoque centrado en la calidad y el cuidado de cada cliente. “Estamos muy felices de formar parte de Plaza Norte y de acercar nuestra propuesta a la ciudad”, expresó Silvana Ovando, locataria de Joseph Coiffure.