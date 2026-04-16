Bioanálisis SRL cumple 24 años transformando laboratorios

Fundada el 16 de abril de 2002, la empresa nació con el propósito de transformar el sector del diagnóstico clínico en el país, posicionándose rápidamente como un actor clave en la modernización y automatización de laboratorios.

A lo largo de más de dos décadas, incorporó soluciones tecnológicas avanzadas y trabajó con marcas de referencia mundial en diagnóstico in vitro y dispositivos médicos.

Desde sus inicios, acompaña a profesionales y centros de salud con equipos, insumos y servicios de alta calidad, para mejorar la precisión y confiabilidad de los diagnósticos clínicos.

Su propuesta se basa en la automatización de procesos, la optimización de tiempos y la reducción de errores.

Desde San Lorenzo, expandió su alcance hacia áreas como la biología molecular, productos farmacéuticos y dispositivos médicos, siendo pionera en la introducción de tecnologías avanzadas como la PCR en el mercado paraguayo.

Bioanálisis SRL es referente del sector, participando activamente en el abastecimiento de hospitales, laboratorios públicos y privados, así como centros de investigación.

En este nuevo aniversario, la empresa agradece la confianza de sus clientes, aliados estratégicos y colaboradores, destacando que este respaldo es el motor que impulsa su evolución constante.

“Celebramos 24 años de trayectoria renovando nuestro compromiso de seguir avanzando en la misma senda, apostando a la innovación, la excelencia y la incorporación permanente de tecnología de vanguardia al servicio de la salud”, destacan desde la firma.