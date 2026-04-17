Un paso estratégico para el crecimiento del ecosistema APOSTALA

El consorcio está conformado por las firmas Daruma Sam S.A., Caproni S.A. y Datafort S.A., quienes en conjunto cumplieron con los requisitos técnicos, legales y financieros establecidos en el marco de la Licitación Pública N.° 01/2025.

Esta adjudicación representa un avance clave dentro de la estrategia de expansión de APOSTALA, que continúa consolidándose como uno de los principales actores del entretenimiento en Paraguay.

La incorporación de la Quiniela permitirá ampliar el alcance de su propuesta, integrando una modalidad tradicional dentro de un ecosistema que ya abarca apuestas deportivas, casino, juegos online y otras verticales.

Apuesta por la formalización y transparencia

El proceso licitatorio se desarrolló bajo estrictos estándares de legalidad, transparencia y libre competencia, reforzando el compromiso del sector con la formalización de la industria.

Desde APOSTALA destacaron que este nuevo paso contribuye al fortalecimiento de un mercado regulado, promoviendo condiciones más claras, seguras y sostenibles tanto para los usuarios como para el Estado.

APOSTALA ratifica además su compromiso con la promoción del juego responsable, así como con la innovación y mejora continua de la experiencia del usuario.