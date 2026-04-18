FIX confirma calificación AApy con tendencia estable de Familiar

La ratificación de la calificación AApy con Tendencia Estable otorgada por FIX SCR confirma la solidez financiera de la entidad bancaria, consolidando su liderazgo y confianza ante los depositantes y el sistema financiero paraguayo.

La decisión refleja la confianza de la calificadora en la capacidad del banco para sostener su desempeño, posterior al proceso de la integración con Banco Atlas, que finalmente no se concretó.

Acorde al informe, la situación no afectó la continuidad operativa ni la solidez financiera de la entidad, que continuó desarrollando sus actividades con normalidad, manteniendo adecuados indicadores prudenciales y cumpliendo sus compromisos con clientes, colaboradores y demás grupos de interés.

El análisis destaca especialmente los sólidos indicadores de gestión de Banco Familiar, que no solo es eficiente operativamente, sino también altamente rentable.

La entidad mantiene una rentabilidad robusta, impulsada por un adecuado margen de intermediación, el crecimiento sostenido de su cartera de créditos y mejoras en eficiencia operativa.

Se registran niveles destacados de rentabilidad, con un ROAE cercano al 28,6% y un ROAA del 4,0%.

El informe resalta la adecuada calidad de activos, con niveles de mora controlados y una sólida cobertura de previsiones, demostrando una gestión prudente del riesgo crediticio alineada a su modelo de negocio.

Se suma una liquidez confortable y una capitalización consistente.