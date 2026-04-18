Honda presenta la África Twin 2026, con diseño icónico

Este lanzamiento destaca la versión tricolor, que no solo revive un diseño histórico, sino que también conecta con los colores del Paraguay evocando identidad, orgullo y el espíritu del renacer albirrojo.

El modelo fue presentado en la casa central de Honda Motos, con la presencia del presidente de Diesa, Miguel Carrizosa, y el Brand Manager de la marca, Esteban Carrizosa, quienes destacaron la relevancia estratégica de este lanzamiento para el posicionamiento de Honda en el país.

Bajo el concepto “Nacida para cruzar límites”, la nueva África Twin 2026 incorpora un robusto motor bicilíndrico de 1.084 cc, reconocido por su equilibrio entre potencia y eficiencia, ideal tanto para largos recorridos en ruta como para exigentes condiciones off-road.

Entre sus principales atributos técnicos se destacan la transmisión DCT (Dual Clutch Transmission) opcional, que permite cambios automáticos o manuales sin embrague, modos de conducción configurables, adaptados a diferentes terrenos y control de tracción HSTC (Honda Selectable Torque Control) para mayor estabilidad, con suspensiones Showa de largo recorrido, diseñadas para absorber terrenos irregulares, pantalla TFT táctil con conectividad (Apple CarPlay y Android Auto en algunos mercados) y sistema de frenos ABS en curva, que optimiza la seguridad en distintas condiciones.

Además, esta versión incorpora una configuración optimizada con aro delantero de 19 pulgadas, reforzando su enfoque touring sin perder su esencia aventurera, ofreciendo mayor estabilidad y confort en trayectos largos.