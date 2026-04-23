Atlas Connect: plataforma de APIs bancarias para empresas

Atlas Connect permite integrar el banco directamente a la operación de cada empresa, eliminando procesos manuales y reduciendo fricciones en la gestión diaria, de manera automática, segura y en tiempo real.
Si bien se trata de una solución que el banco ha estado desarrollando junto a sus clientes desde hace más de tres años, este relanzamiento marca una evolución en la propuesta de la entidad bancaria, hecho que marca la consolidación de una herramienta alineada a las necesidades actuales del segmento corporativo.
A través de Atlas Connect, las empresas pueden consultar saldos, realizar transferencias, registrar pagos y procesar salarios directamente desde sus propios sistemas.
Cada funcionalidad se integra de forma modular, permitiendo incorporar únicamente los servicios necesarios según la operación de cada organización.
Actualmente, diversas empresas ya operan con Atlas Connect, integrando la solución a sus procesos diarios.
Entre ellas se encuentran Biggie, delSol Shopping, Acá Puedo e Idesa, validando su funcionamiento en distintos rubros y escalas de operación.
La plataforma no tiene costo de implementación ni de mantenimiento y se destaca por su flexibilidad, permitiendo a cada empresa definir cómo y cuándo integrarse, con altos niveles de control, trazabilidad y seguridad.
Con este lanzamiento, Banco Atlas refuerza su propuesta hacia el segmento corporativo, acompañando a las empresas en una gestión financiera más integrada, eficiente y alineada a sus procesos.