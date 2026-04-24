Nissei inaugura el segundo centro de experiencias en Asunción

La nueva tienda Nissei, la segunda en Asunción fue inaugurada oficialmente en Distrito Perseverancia, con una propuesta innovadora y espacios especialmente delineados para los clientes.

El objetivo es ofrecer mayor confort y una experiencia tecnológica integral.

El nuevo centro de experiencias, que abrió sus puertas el pasado 23 de marzo, tendrá la presencia permanente de marcas líderes del mercado, incluyendo espacios dedicados de Apple, Samsung, Garmin, Asus, entre otras.

La idea es brindar una experiencia de compra más dinámica, interactiva y personalizada.

Este crecimiento sostenido refleja la solidez y consistencia de Nissei, una empresa que continúa evolucionando sin perder de vista su propósito central: generar valor y construir relaciones duraderas con sus clientes.

La nueva tienda ofrece un amplio horario de atención, de lunes a sábados de 09:00 a 21:00, y por primera vez una tienda Nissei que abra domingos y feriados de 10:00 a 21:00, con promociones especiales y dinámicas pensadas para ofrecer mayores beneficios a los clientes.

Nissei invita a todos a conocer este nuevo espacio y vivir una experiencia única en tecnología.