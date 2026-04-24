Empresariales
24 de abril de 2026 - 14:36

Nissei inaugura el segundo centro de experiencias en Asunción

Apertura Nissei Distrito Perseverancia
Apertura oficial de Nissei en Distrito Perseverancia.FERNANDO ROMERO

La empresa Nissei continúa consolidando su crecimiento con la inauguración oficial de su nuevo local comercial en Distrito Perseverancia, para estar cada vez más cerca de sus clientes.

Por ABC Color

La nueva tienda Nissei, la segunda en Asunción fue inaugurada oficialmente en Distrito Perseverancia, con una propuesta innovadora y espacios especialmente delineados para los clientes.

El objetivo es ofrecer mayor confort y una experiencia tecnológica integral.

Apertura Nissei Distrito Perseverancia
Distintos productos tecnológicos se encuentran en Nissei.

El nuevo centro de experiencias, que abrió sus puertas el pasado 23 de marzo, tendrá la presencia permanente de marcas líderes del mercado, incluyendo espacios dedicados de Apple, Samsung, Garmin, Asus, entre otras.

La idea es brindar una experiencia de compra más dinámica, interactiva y personalizada.

Este crecimiento sostenido refleja la solidez y consistencia de Nissei, una empresa que continúa evolucionando sin perder de vista su propósito central: generar valor y construir relaciones duraderas con sus clientes.

Apertura Nissei Distrito Perseverancia
Un amplio espacio para la comodidad del cliente ofrece Nissei en su centro de experiencia de Distrito Perseverancia.

La nueva tienda ofrece un amplio horario de atención, de lunes a sábados de 09:00 a 21:00, y por primera vez una tienda Nissei que abra domingos y feriados de 10:00 a 21:00, con promociones especiales y dinámicas pensadas para ofrecer mayores beneficios a los clientes.

Nissei invita a todos a conocer este nuevo espacio y vivir una experiencia única en tecnología.