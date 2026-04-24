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24 de abril de 2026 - 16:34

UNAE lanzó la Libroferia Encarnación 2026 con un llamado a la lectura y la cultura como caminos hacia la paz

Encarnación Lee
El lanzamiento de la 22ª edición de la Libroferia Encarnación se realizó ayer, jueves, en el marco del Día Internacional del Libro.gentileza

En el marco del Día Internacional del Libro, el Complejo Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE) presentó la 22ª Libroferia Encarnación, que se realizará del 1 al 6 de septiembre de 2026 en el Campus Urbano de la institución. El acto de lanzamiento incluyó una intervención artística de la Escuela de Teatro de la UNAE, en sintonía con el lema del evento: “Lectura y Cultura para un mundo en paz”.

Por ABC Color

Durante la presentación del programa de la Libroferia Encarnación 2026, la rectora de la UNAE, Dra. Nadia Czeraniuk, centró su intervención en el sentido del lema, afirmando que “la lectura es una herramienta para el juicio crítico, la libertad y la justicia, y la cultura, un camino para el diálogo que nos permite construir paz en el mundo”.

Mujer de cabello castaño claro con micrófono, dos personas observan atentamente; todos en camisetas azules que dicen 'LibroFeria'.
Una mujer habla sobre la importancia de la lectura en la 22ª Libroferia de Encarnación, acompañada de otras dos personas en el escenario.

Con el lema “Lectura y Cultura para un mundo en paz”, la Libroferia propone comprender la lectura y la cultura como prácticas transformadoras que trascienden lo individual y se proyectan en la construcción de vínculos, en la comprensión de la diversidad y en la generación de espacios de encuentro. En este enfoque, la cultura se constituye en un puente entre personas, generaciones y comunidades, favoreciendo el diálogo, la inclusión y la convivencia.

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La programación se proyecta como un espacio interdisciplinario donde confluyen escritores, artistas, educadores e investigadores, integrando presentaciones de libros, talleres, conferencias, espectáculos y encuentros con autores, en una propuesta orientada a fortalecer el pensamiento crítico, la sensibilidad y el compromiso social.

Grupo de personas con camisetas azules de la 22ª Libroferia, celebrando en un auditorio. Ambiente festivo y colorido.
Un grupo diverso de asistentes disfrutó de la 22ª Libroferia Encarnación en un ambiente festivo y cultural.

El acto de lanzamiento contó con la participación de docentes de todo el departamento de Itapúa, quienes posteriormente formaron parte de una capacitación en promoción lectora, fortaleciendo el alcance educativo de la jornada.

En la ocasión, también se realizó el lanzamiento de los concursos “Vamos a la Libroferia Encarnación”, “Jóvenes que Cuentan” y el Concurso de Cómics, iniciativas orientadas a fomentar la creatividad y el vínculo de niños y jóvenes con la lectura y la producción cultural.

Cuatro jóvenes sentados en el suelo con camisetas rojas y una amarilla sosteniendo un cartel, rodeados de libros y un ambiente colorido.
Niños y jóvenes tuvieron activa participación durante el acto de lanzamiento de la Libroferia Encarnación, vigésimo segunda edición.

La actividad contó, además, con la presencia de autoridades del ámbito educativo y cultural: Julia Rivas, secretaria de Educación de la Gobernación de Itapúa; Roberto Zub, presidente de la Sociedad de Escritores del Paraguay, filial Itapúa; y Fernando Scholz, director de Educación y Ciencias de la Municipalidad de Encarnación. También estuvieron presentes Lara Chamorro, directora regional de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur); Estela Noguera, en representación de la Dirección Departamental de Educación de Itapúa; y la escritora invitada Milia Gayoso Manzur.

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Promoción lectora de mayor impacto en Paraguay

La UNAE lanzó la 22ª Libroferia Encarnación con un llamado a la lectura y la cultura como caminos hacia la paz
El acto de lanzamiento incluyó una intervención artística de la Escuela de Teatro de la UNAE, en sintonía con el lema del evento: “Lectura y Cultura para un mundo en paz”.

La Libroferia Encarnación se consolida como una de las iniciativas de promoción lectora más sostenidas y de mayor impacto en el Paraguay, impulsada por el Complejo UNAE. La institución educativa, desde hace 22 años, desarrolla un proyecto de extensión universitaria territorial con proyección regional e internacional, posicionándose como la única universidad del país en asumir de manera sistemática la alfabetización cultural como eje transversal de su compromiso con la sociedad.