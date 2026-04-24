UNAE lanzó la Libroferia Encarnación 2026 con un llamado a la lectura y la cultura como caminos hacia la paz

Durante la presentación del programa de la Libroferia Encarnación 2026, la rectora de la UNAE, Dra. Nadia Czeraniuk, centró su intervención en el sentido del lema, afirmando que “la lectura es una herramienta para el juicio crítico, la libertad y la justicia, y la cultura, un camino para el diálogo que nos permite construir paz en el mundo”.

Con el lema “Lectura y Cultura para un mundo en paz”, la Libroferia propone comprender la lectura y la cultura como prácticas transformadoras que trascienden lo individual y se proyectan en la construcción de vínculos, en la comprensión de la diversidad y en la generación de espacios de encuentro. En este enfoque, la cultura se constituye en un puente entre personas, generaciones y comunidades, favoreciendo el diálogo, la inclusión y la convivencia.

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La programación se proyecta como un espacio interdisciplinario donde confluyen escritores, artistas, educadores e investigadores, integrando presentaciones de libros, talleres, conferencias, espectáculos y encuentros con autores, en una propuesta orientada a fortalecer el pensamiento crítico, la sensibilidad y el compromiso social.

El acto de lanzamiento contó con la participación de docentes de todo el departamento de Itapúa, quienes posteriormente formaron parte de una capacitación en promoción lectora, fortaleciendo el alcance educativo de la jornada.

En la ocasión, también se realizó el lanzamiento de los concursos “Vamos a la Libroferia Encarnación”, “Jóvenes que Cuentan” y el Concurso de Cómics, iniciativas orientadas a fomentar la creatividad y el vínculo de niños y jóvenes con la lectura y la producción cultural.

La actividad contó, además, con la presencia de autoridades del ámbito educativo y cultural: Julia Rivas, secretaria de Educación de la Gobernación de Itapúa; Roberto Zub, presidente de la Sociedad de Escritores del Paraguay, filial Itapúa; y Fernando Scholz, director de Educación y Ciencias de la Municipalidad de Encarnación. También estuvieron presentes Lara Chamorro, directora regional de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur); Estela Noguera, en representación de la Dirección Departamental de Educación de Itapúa; y la escritora invitada Milia Gayoso Manzur.

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Promoción lectora de mayor impacto en Paraguay

La Libroferia Encarnación se consolida como una de las iniciativas de promoción lectora más sostenidas y de mayor impacto en el Paraguay, impulsada por el Complejo UNAE. La institución educativa, desde hace 22 años, desarrolla un proyecto de extensión universitaria territorial con proyección regional e internacional, posicionándose como la única universidad del país en asumir de manera sistemática la alfabetización cultural como eje transversal de su compromiso con la sociedad.