Flow celebra nuestra vuelta al mundial con nostalgia y emoción

Es una propuesta que invita a vivir esta competencia como nunca antes y, al mismo tiempo, como siempre la soñamos.

Este año, además de seguir la transmisión oficial de todos los partidos por Versus Sports, los usuarios de Flow podrán acceder a cámaras exclusivas: de jugadores, del director técnico y hasta del banco de suplentes, acercando cada emoción, cada gesto y cada instante como si estuviéramos dentro de la cancha.

Hay momentos que no se olvidan y hay canciones que los vuelven eternos como en 1986, cuando los propios jugadores de la selección paraguaya decidieron celebrar la hazaña de una forma única: creando el videoclip y la canción “Llegamos al Mundial”, una pieza que quedó grabada en la memoria colectiva del país en un momento histórico.

Hoy, casi cuatro décadas después, Personal vuelve a revivir esa misma emoción en un material que une pasado y presente, presentando una recreación fiel de aquel histórico videoclip, pero con una nueva energía.

Respetando la versión original y su espíritu, en esta nueva versión no podían faltar ellos: los mismos referentes de aquella generación del 86, además de jugadores históricos como Roque Santa Cruz, Nelson “Pipino” Cuevas, Roberto “Toro” Acuña, Denis Caniza y el “Mariscal” Salvador Cabañas. Además, aportando una nueva impronta y un poco de humor participaron reconocidas figuras y creadores de contenido como Pichi Villanueva, Larissa Riquelme, Ña Tora, César Guerreros, Ariel Delgadillo, Marly Cáceres y Lucas Quintana.