Bancard digitaliza las propinas en nuestro país

La iniciativa surge en un contexto donde 7 de cada 10 transacciones ya se realizan a través de medios electrónicos, consolidando un cambio en los hábitos de consumo que redefine la experiencia de pago.

Históricamente, las propinas han dependido del efectivo, lo que limita su alcance en un entorno cada vez más digital.

Con esta solución, Bancard busca eliminar esa fricción y ofrecer una alternativa ágil, segura y transparente tanto para clientes como para trabajadores del sector gastronómico.

A partir de ahora, los usuarios podrán abonar su consumo y sumar la propina en una sola operación a través de los POS de la red Bancard, utilizando tarjetas de débito, crédito o QR.

El monto se acredita de manera inmediata al comercio y con la posibilidad de establecer un porcentaje desde el 5% hasta el 20% del total del ticket.