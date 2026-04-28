Un economista argentino y un paraguayo son pioneros en la integración de stablecoins para empresas de nuestro país

El sistema financiero global está cambiando. Las stablecoins —criptomonedas cuyo valor está anclado a activos reales como el dólar estadounidense— han dejado de ser patrimonio exclusivo del mundo cripto para convertirse en instrumentos de uso cotidiano en empresas, bancos y gobiernos de todo el mundo.

Paraguay, históricamente rezagado en materia de innovación financiera, tiene hoy una oportunidad concreta de ponerse al día. Y hay una empresa local que ya tomó la delantera.

AVALX es una fintech paraguaya fundada por Marcos Ragone, economista argentino, y Roberto Caballero, economista paraguayo, que integra soluciones basadas en tecnología blockchain dentro de un entorno regulado, con foco en el sector corporativo.

Su propuesta es clara: no se trata de reemplazar el sistema financiero tradicional, sino de potenciarlo.

“Estas soluciones de tecnología financiera no vienen a reemplazar el sistema tradicional tal como lo conocemos, sino a hacerlo más eficiente”, explicó Roberto Caballero.

El enfoque es pragmático y orientado al ahorro real: “Pagar una importación a través de criptomonedas es mucho más económico que hacerlo por el sistema bancario tradicional”, complementó Marcos Ragone.

Menores comisiones, sin intermediarios innecesarios y tiempos de procesamiento que se reducen de días a minutos.

Un cambio de paradigma que ya ocurrió

Uno de los mayores obstáculos para la adopción masiva del USDT en Paraguay ha sido, históricamente, la desconfianza.

La asociación entre criptomonedas y actividades no reguladas generó durante años una resistencia comprensible, pero que hoy ya no tiene sustento.

“Muchas veces se asocia al USDT con algo gris, pero ese debate ya quedó atrás. Es momento de que Paraguay mire lo que está pasando en el mundo y empiece a ser competitivo en materia financiera”, fue contundente Roberto Caballero.

Y los números globales respaldan esa postura. El USDT es hoy la stablecoin con mayor volumen de transacciones del mundo, utilizada en mercados emergentes y economías desarrolladas por igual.

Países como Brasil, Argentina y varios estados de la Unión Europea ya han avanzado en marcos regulatorios específicos para su uso empresarial.

Paraguay se mueve en la dirección correcta

En ese contexto, el esfuerzo del gobierno paraguayo por adecuar su normativa a estándares internacionales resulta clave.

Las iniciativas regulatorias impulsadas en los últimos años —orientadas a dar certeza jurídica a las operaciones con activos digitales— abren la puerta a que empresas como AVALX puedan operar con respaldo legal, transparencia y previsibilidad.

Para el sector corporativo esto representa una oportunidad concreta: acceder a herramientas financieras modernas sin salir del marco legal, con la tranquilidad de operar dentro de un ecosistema formal y auditado.

Una plataforma pensada para empresas

AVALX no apunta al usuario individual que especula con el precio del Bitcoin.

Su foco está en las empresas que necesitan operar con mayor eficiencia: importadores, exportadores, empresas de servicios con proyección internacional y cualquier organización que hoy paga de más por mover dinero a través de canales convencionales.

La plataforma, disponible en www.avalx.com.py, ofrece asesoramiento personalizado y soluciones adaptadas a las necesidades de cada empresa, con un equipo que combina expertise financiero y tecnológico.

En un país que tiene todo para posicionarse como hub fintech de la región, AVALX ya dio el primer paso.

La pregunta es cuántas empresas paraguayas se sumarán a este cambio antes de que se vuelva inevitable.