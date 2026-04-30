Arbolia Luque: Green Paraná lanzó nuevo proyecto de casas

Con esta apuesta, la desarrolladora desembarca en una de las ciudades con mayor crecimiento del área metropolitana, llevando su modelo de calidad de vida, naturaleza y comunidad a un nuevo punto estratégico del país.

Ubicado en el barrio Yukyry, Arbolia Luque demandará una inversión superior a U$S 20 millones y sumará 7.500 metros cuadrados de desarrollo a minutos de uno de los mayores ejes corporativos del país, donde se tiene acceso al aeropuerto y a la Ruta PY02.

El proyecto se desarrollará en cinco etapas, iniciando con 98 viviendas de un total de 241 unidades.

Habrá cuatro tipologías con opciones de dos a tres habitaciones, además de sala de estar, estudio privado, comedor y cocina integrada, adaptadas a las necesidades de cada familia. Todas estas opciones serán casas de una planta con jardín privado.

Entre sus principales diferenciales se destacan el cableado subterráneo, amplios espacios verdes y un parque lineal privado que articulará todo el barrio.

A esto se suman lujosos amenities como piscinas, canchas deportivas, gimnasio, áreas infantiles y espacios sociales pensados para fortalecer la vida en comunidad.

Con acceso controlado, cámaras de seguridad, cerco perimetral y estacionamiento para visitas, Arbolia Luque busca posicionarse como el primer gran parque residencial de la ciudad y un nuevo polo de desarrollo urbano en la zona.

El desarrollo ya tiene a la venta sus primeras unidades desde U$S 67.000. Las viviendas también pueden ser adquiridas mediante Che Róga Porã.

Para conocer más pueden comunicarse con comercial@greenparana.com o a través de las redes sociales de la empresa.