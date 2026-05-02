Alianza médica eleva los estándares del antiaging

La actividad reunió a profesionales del sector en una jornada intensiva de capacitación teórica y práctica, orientada a la actualización científica, la incorporación de nuevas técnicas y el fortalecimiento de estándares internacionales en tratamientos estéticos.

Un paso firme hacia la internacionalización

La alianza representa una apuesta concreta por elevar el nivel de la medicina estética en el país, conectando a Paraguay con tendencias globales en rejuvenecimiento, bienestar integral y medicina preventiva.

Durante la jornada, los participantes accedieron a conocimientos de vanguardia en procedimientos antiaging, protocolos personalizados y nuevas tecnologías aplicadas a la estética médica, con un enfoque basado en la evidencia científica y la seguridad del paciente.

El Centro de Medicina Estética Integral Corppolive es un referente gracias a su enfoque multidisciplinario, combinando estética, salud y bienestar.

A lo largo de su trayectoria, ha apostado por la innovación constante, incorporando equipamientos de última generación y desarrollando protocolos personalizados para cada paciente.

El doctor Teguh Tanuwidjaja es ampliamente reconocido en el ámbito de la medicina estética y antiaging en Asia. Su enfoque es la medicina preventiva, la longevidad saludable y la aplicación de terapias avanzadas para el rejuvenecimiento. Integra ciencia, tecnología y un entendimiento holístico del paciente.