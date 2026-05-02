Techo y Sudameris amplían viviendas y proyectan expansión

La jornada contó con la participación activa de colaboradores del banco, así como de equipos de Sudameris Securities y Sudameris Seguros, en una experiencia de voluntariado corporativo que combina aporte financiero con acción directa en territorio.

Tercera construcción conjunta desde el inicio de la alianza en 2024

Se trata de la tercera construcción conjunta desde el inicio de la alianza en 2024, con la que ya se ha impactado de manera directa en la vida de 25 familias.

En esta ocasión, una de las beneficiadas fue la familia de Silvia, quien junto a su pareja y tres hijos accede a una vivienda que representa estabilidad, seguridad y la posibilidad de construir un hogar definitivo.

Techo ha alcanzado a más de 900 familias y movilizado a más de 26.000 voluntarios

Desde el inicio de esta colaboración, Techo ha alcanzado a más de 910 familias con soluciones habitacionales y ha movilizado a más de 26.000 voluntarios en todo el país.

Además, proyecta expandir su alcance territorial en 2026, con el regreso a San Pedro y nuevas intervenciones en Caazapá y Concepción.

Impacto sostenible con valor en la articulación de sectores

Ambas organizaciones destacaron que este tipo de alianzas permiten generar un impacto sostenible, demostrando el valor de la articulación entre el sector privado y la sociedad civil para impulsar cambios estructurales en Paraguay.