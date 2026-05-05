27 años conectando el campo paraguayo con la mesa urbana

Impulsado por el Shopping Mariscal, del Grupo Azeta, este espacio lleva más de 27 años conectando a agricultores, productores y microemprendedores con el consumidor final, bajo un modelo directo que elimina intermediarios y prioriza la cercanía.

Su propuesta se resume en un concepto simple pero potente: Del productor a tu mesa, al que se accede todos los martes de 7:00 a 21:00, en el Bloque A del Shopping Mariscal.

A través de este enfoque, el Agroshopping facilita la comercialización y promueve un consumo más consciente, donde el origen de los alimentos y el trabajo detrás de cada producto adquieren un valor central.

A lo largo de su trayectoria, el Agroshopping ha servido como plataforma para cientos de productores provenientes de distintos puntos del país.

Para muchos de ellos, representa una oportunidad concreta de crecimiento económico, visibilidad y estabilidad, al permitirles ofrecer sus productos directamente al público y generar relaciones comerciales más justas.

Hoy iniciamos esta columna para visibilizar las historias de vida de sus protagonistas, destacando el esfuerzo, la dedicación y los procesos que hay detrás de cada producto que llega a nuestras mesas.

La iniciativa plantea un recorrido mensual por las experiencias de estos expositores, con sus trayectorias, desafíos y logros.