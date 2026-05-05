Armonizate Paraguay transforma hierbas nativas en bienestar

Detrás de este emprendimiento está Liliana Kras, quien destaca que tiene el primer laboratorio de cosmética orgánica paraguaya, con certificación y registro sanitario.

Su proyecto no solo apunta al cuidado personal, sino también a una cadena productiva consciente.

“Trabajamos con productores, como miembros de Ecoagro, que es la asociación de productores orgánicos. Ellos son nuestros proveedores de todas las materias primas”, explica.

Desde Itapúa, Caaguazú y San Pedro llegan esencias puras que luego se transforman en productos de bienestar.

Con nueve años en el mercado, la historia de Armonizate también tiene momentos decisivos.

“Cuando íbamos a cerrar por cuestiones de salud, recibir el apoyo de Jorge Mendelzon, con este espacio en el Agroshopping, fue increíble”, recuerda.

Hoy ese impulso se traduce en una vitrina que conecta con nuevos públicos, especialmente extranjeros que, según Kras, “valoran más la cosmética orgánica, libre de químicos sintéticos”.

El catálogo es amplio: aceites prensados en frío, jabones terapéuticos con nombres en guaraní, sales de baño y esencias de aromaterapia.

Pero más allá del producto, hay una misión educativa. “La diferencia está en que utilizamos conservantes naturales. Nuestros jabones, por ejemplo, no tienen soda cáustica ni microplásticos”, señala.

Entre sus productos estrella destaca el aceite de coco paraguayo. “Es 100% nacional y ultrahidratante. Queremos que el paraguayo se enamore de lo que es suyo”, afirma.

Armonizate Paraguay está en el Agroshopping, que acerca al público propuestas sustentables y de origen nacional todos los martes en el Shopping Mariscal, de 9:00 a 21:00.