Chacomer presentó nueva Voge DS300

La Voge DS300 2026 se presenta como una moto versátil y completa, ideal para quienes buscan su primera gran aventura sin renunciar a la polivalencia en el día a día.

Con su motor monocilíndrico DOHC de 292 cc, refrigerado por líquido, entrega 29 hp a 8.500 rpm y 25 Nm de torque a 6.500 rpm, garantizando un rendimiento equilibrado tanto en ciudad como en escapadas fuera del asfalto.

Su chasis robusto y suspensión de largo recorrido aseguran estabilidad y control, mientras que el equipamiento tecnológico eleva la experiencia de conducción con:

Una pantalla TFT a color de 5 pulgadas

Conectividad Bluetooth y puertos USB tipo A y C

Puños y asiento calefaccionados

Iluminación full LED y comandos renovados

La DS300 2026 no es solo una moto de acceso: es una propuesta que eleva la forma de conducir en ciudad y ruta, ofreciendo confort premium y seguridad confiable.

Con un diseño moderno y aspiracional, la nueva DS300 2026 consolida la presencia de Voge en Paraguay y se posiciona como la compañera ideal para quienes buscan una moto equipada, versátil y lista para cualquier destino.

La motocicleta ya está disponible en Paraguay a través de la red de concesionarios Chacomer.

Para más información, los interesados pueden visitar la tienda Voge ubicada en la calle San Martín 735 casi Eusebio Lillo, ingresar a www.voge.com.py, seguir a la marca en redes sociales o comunicarse vía WhatsApp al 0976 10 10 10.