Empresariales
05 de mayo de 2026 a la - 16:45

Chacomer presentó nueva Voge DS300

Hombre con camiseta de Voge habla frente a dos motocicletas DS300 en un salón moderno y bien iluminado.
Representantes de Voge presentaron el nuevo modelo DS300 de Voge. Silvio Rojas

Chacomer amplía su portafolio de motocicletas de alta gama con la incorporación de la nueva Voge DS300 2026. El nuevo biciclo llega a Paraguay como un trail adventure de entrada que redefine el segmento con más tecnología, confort y seguridad, pensada para elevar la experiencia tanto en ciudad como en ruta.

Por ABC Color

La Voge DS300 2026 se presenta como una moto versátil y completa, ideal para quienes buscan su primera gran aventura sin renunciar a la polivalencia en el día a día.

Con su motor monocilíndrico DOHC de 292 cc, refrigerado por líquido, entrega 29 hp a 8.500 rpm y 25 Nm de torque a 6.500 rpm, garantizando un rendimiento equilibrado tanto en ciudad como en escapadas fuera del asfalto.

Motocicleta Voge de color negro y rojo con un hombre de cabello rizado en atuendo rojo sentado sobre ella, rodeado de otros asistentes.
Durante el evento invitados especiales pudieron probar la motocicleta.

Su chasis robusto y suspensión de largo recorrido aseguran estabilidad y control, mientras que el equipamiento tecnológico eleva la experiencia de conducción con:

  • Una pantalla TFT a color de 5 pulgadas
  • Conectividad Bluetooth y puertos USB tipo A y C
  • Puños y asiento calefaccionados
  • Iluminación full LED y comandos renovados

La DS300 2026 no es solo una moto de acceso: es una propuesta que eleva la forma de conducir en ciudad y ruta, ofreciendo confort premium y seguridad confiable.

Presentadores en camiseta gris y blusa, hablando sobre la motocicleta Voge 300 DS ABS en un ambiente iluminado.
La nueva Voge llega a Paraguay en tres colores: negro con rojo, negro con verde y negro con dorado.

Con un diseño moderno y aspiracional, la nueva DS300 2026 consolida la presencia de Voge en Paraguay y se posiciona como la compañera ideal para quienes buscan una moto equipada, versátil y lista para cualquier destino.

La motocicleta ya está disponible en Paraguay a través de la red de concesionarios Chacomer.

Para más información, los interesados pueden visitar la tienda Voge ubicada en la calle San Martín 735 casi Eusebio Lillo, ingresar a www.voge.com.py, seguir a la marca en redes sociales o comunicarse vía WhatsApp al 0976 10 10 10.