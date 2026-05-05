Coca-Cola Paresa acompañó el cierre del Botella Challenge 2.0 en Ñemby

Con la recolección de más de 3.000 kilogramos de botellas PET, culminó el proyecto Botella Challenge 2.0 – Campeones del Reciclaje, una iniciativa impulsada por Sonidos de la Tierra que logró movilizar a estudiantes, docentes y comunidades educativas de Ñemby en torno al cuidado del ambiente.

El cierre del proyecto se celebró con el evento PET SAFARI, realizado en el polideportivo de la UPAP sede Ñemby, una jornada que combinó educación ambiental, actividades recreativas y música, con la participación activa de las instituciones educativas involucradas, Escuela Carlos Antonio López, Colegio Ntra. Sra. del Huerto, Escuela Ntra. Sra. de la Asunción y Centro Educativo San Martín de Porres de esta ciudad.

La iniciativa contó con el apoyo de Coca-Cola Paresa y la participación de A Todo Pulmón Paraguay Respira, consolidando una alianza entre organizaciones que promueven acciones concretas en favor de la sostenibilidad y el desarrollo comunitario.

Durante el desarrollo del proyecto, los estudiantes participaron de procesos de capacitación ambiental y asumieron un rol activo como promotores dentro de sus instituciones, incentivando la recolección de residuos y la adopción de prácticas responsables en sus comunidades.

“El Botella Challenge demuestra el poder de la acción colectiva. Cuando las comunidades se involucran, es posible generar cambios reales. Desde Coca-Cola Paresa creemos en la importancia de impulsar iniciativas que promuevan la educación ambiental y la correcta gestión de los residuos, como parte de nuestro compromiso de construir un mundo sin residuos”, señaló Tania Peña, Gerente de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad de Coca-Cola Paresa.

El PET SAFARI marcó el cierre de esta edición con un circuito de actividades que puso en valor el aprendizaje adquirido, donde los estudiantes pudieron demostrar sus conocimientos sobre reciclaje y sostenibilidad en un entorno lúdico y participativo.

La campaña se enmarca en el proyecto H2O Sonidos Ñemby, una iniciativa que desde hace más de una década promueve el cuidado de las cuencas hídricas a través de la música y la acción comunitaria, integrando educación ambiental y cultura como herramientas de transformación social

A través de este tipo de acciones, Coca-Cola Paresa continúa fortaleciendo su compromiso con la economía circular y la gestión responsable de residuos, promoviendo la recuperación y el reciclaje de envases PET en conjunto con aliados estratégicos y comunidades locales.