Pepsi presenta “Football Nation” y suma a Julio Enciso

El material audiovisual global reúne a leyendas del fútbol en una historia que pone a los fans en el centro.

Sir David Beckham entrega el “libro de reglas” a la comunidad, invitándolos a definir cómo se vive el fútbol dentro de la Pepsi Football Nation.

Desde debates en redes hasta escenas icónicas del día a día del fan, la campaña transforma la cultura futbolera en un universo donde la opinión de los hinchas es la verdadera autoridad.

El fútbol ha sido históricamente una de las plataformas más importantes para Pepsi a nivel global, conectando con generaciones de fans a través de la pasión, el entretenimiento y las grandes figuras del deporte.

El elenco global incluye a Sir David Beckham, Mohamed Salah, Vinícius Júnior, Lauren James, Alexia Putellas y Florian Wirtz, con una aparición especial del chef Gordon Ramsay, reflejando la energía, humor y competitividad sana del fútbol global.

La campaña se inspira en los rituales que definen a los fans: cábalas, debates eternos, reglas no escritas y celebraciones que trascienden los 90 minutos.

Entre ellas destacan las “reglas” creadas por la comunidad como: las cábalas son sagradas, la camiseta ganadora es obligatoria y todo se define en la cancha.

Julio Enciso entra a la élite de Pepsi

En Paraguay, la campaña adquiere un significado aún más especial con la incorporación de Julio Enciso, una de las máximas promesas y referentes actuales del fútbol nacional.

Por primera vez, un jugador paraguayo es incorporado dentro de una campaña global de Pepsi, marcando un hito para la marca en el país.

La participación de Enciso conecta directamente con la pasión de los hinchas paraguayos y refuerza el vínculo entre la cultura futbolera local y la narrativa global de Pepsi Football Nation.

Como parte de este lanzamiento, Pepsi también presenta una edición limitada de botellas con la imagen de Julio Enciso, acercando aún más la campaña a los consumidores y convirtiéndola en una pieza de colección para los fanáticos.

Acerca de PepsiCo

Los productos de PepsiCo son disfrutados por consumidores más de mil millones de veces al día en más de 200 países y territorios.

La compañía generó casi 94 mil millones de dólares en ingresos netos en 2025, impulsada por un portafolio complementario de bebidas y alimentos que incluye Lay’s, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola y Quaker.

En Paraguay, Pepsi es una marca distribuida y representada por Bebidas del Paraguay.