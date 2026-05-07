Bertoni renueva su apoyo a “The Distinguished Gentleman’s Ride Paraguay”

El próximo domingo 24 de mayo, Asunción volverá a ser parte de The Distinguished Gentleman’s Ride (DGR), una iniciativa que une estilo y solidaridad en favor de la salud masculina.

La jornada comenzará a las 09:00 en Mecauto S.A., sobre la Autopista Silvio Pettirossi.

Desde allí partirá una caravana de alrededor de 300 motocicletas clásicas y vintage, un número que refleja el crecimiento sostenido de esta comunidad en nuestro país.

Pero más allá de la estética, lo que moviliza es el propósito: generar conciencia sobre el cáncer de próstata y la salud mental masculina.

El evento, nacido en 2012 en Sídney, ha logrado recaudar más de 60 millones de dólares a nivel mundial, apoyando programas impulsados por la organización Movember.

En Paraguay, la iniciativa es promovida por Mecauto S.A. junto a Triumph Motorcycles, siendo una cita anual que combina cultura motociclista, estética y compromiso social.

Un ritual con estilo y conciencia

La experiencia del DGR va mucho más allá del recorrido. Desde temprano, los participantes compartirán un desayuno de bienvenida antes de iniciar el trayecto, que incluirá puntos icónicos como el casco histórico y la Costanera de Asunción.

Habrá una parada estratégica para una fotografía grupal con dron antes de culminar en Distrito Perseverancia.

Para participar, es necesario contar con una motocicleta clásica o vintage y registrarse previamente en el sitio oficial del evento: https://gentlemansride.com/es/events/paraguay/asuncion.

La inscripción es gratuita, aunque se incentiva la donación voluntaria, que este año incluye como reconocimiento un pin conmemorativo del DGR 2026.

La elegancia también comunica

En este escenario donde la estética es parte del mensaje, la marca Bertoni vuelve a decir presente como aliada estratégica.

“Como marca masculina creemos que es súper importante apoyar todo lo referente a la salud masculina. Este evento que conciencia y motiva al hombre a cuidarse está rompiendo tabúes y estigmas”, opina Miguel Kim, jefe de Marketing de Bertoni, destacando el valor simbólico del evento.

Como parte de su participación, Bertoni ofrece un incentivo concreto. “Tenemos una promo exclusiva en Distrito Perseverancia para todos los participantes: 20% de descuento del 17 al 23 de mayo. Queremos que todos puedan renovar su outfit para este paseo”, detalla.

Kim subraya además que el vínculo con el evento trasciende lo comercial. “No es solamente un apoyo de presencia de marca, sino que somos parte de la temática del evento. Los participantes van a poder utilizar prendas pensadas para esta ocasión”, destaca.

Una comunidad en crecimiento

Desde la organización, Alexia Arréllaga, encargada de Marketing de Mecauto, pone en contexto el impacto local del evento.

“Esperamos alrededor de 300 motos clásicas y vintage. Es un nicho muy particular, con motocicletas que no vemos en el día a día, muchas antiguas o clásico-modernas, realmente llamativas”, afirma.

Además, remarca la dimensión colectiva del encuentro. “Viene muchísima gente, no solo los conductores, también familiares, copilotos y personas que se acercan a apoyar”, indica.

El Distinguished Gentleman’s Ride no es solo un desfile de estilo ni una exhibición de motocicletas únicas. Es una plataforma que transforma una pasión en acción, una excusa elegante para hablar de temas urgentes y, sobre todo, una forma distinta de construir comunidad, porque la salud masculina también merece atención, conversación y compromiso.