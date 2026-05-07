Morbidelli refuerza su presencia en Paraguay con nuevos modelos de motocicletas

Morbidelli, marca reconocida internacionalmente por su diseño, innovación y desempeño en el mundo de las motocicletas, continúa consolidando su presencia en Paraguay con una propuesta que combina tecnología, potencia y estilo.

Con una trayectoria que refleja pasión por la ingeniería y el motociclismo, la marca sigue apostando por el crecimiento del mercado local, acercando al público opciones cada vez más versátiles y adaptadas a diferentes estilos de conducción.

En esta ocasión, Morbidelli presentó en el país cuatro nuevos modelos que amplían su portafolio y responden a las demandas de los motociclistas modernos: T250X, F352, T352X y T502X.

La T250X se posiciona como una opción ideal para quienes buscan una moto ágil y eficiente, perfecta tanto para el uso urbano como para escapadas fuera de la ciudad. Por su parte, la F352 destaca por su diseño deportivo y prestaciones que ofrecen una experiencia de manejo dinámica y segura.

En la línea adventure, la T352X y la T502X llegan para quienes buscan explorar nuevos caminos sin límites, combinando potencia, confort y tecnología para trayectos más exigentes. Ambos modelos están pensados para brindar estabilidad y rendimiento tanto en ruta como en terrenos más desafiantes.

Con esta nueva incorporación, Morbidelli reafirma su compromiso de ofrecer motocicletas que se adaptan a distintos perfiles de usuarios, manteniendo altos estándares de calidad y diseño.

Los cuatro modelos ya están disponibles tanto en la tienda Benelli/Morbidelli ubicada en la Avda. Aviadores del Chaco como en las más de 110 sucursales de Inverfin de todo el país.

Para conocer más información las personas interesadas pueden seguir las redes sociales de @morbidellipy o comunicarse al WhatsApp 0981 288 828.