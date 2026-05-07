RNLT: la nueva apuesta de Renault para conectar emocionalmente con el cliente paraguayo

Ubicado en Avda. Sacramento y Andrade de Asunción, RNLT es un espacio diseñado para conectar, inspirar y sorprender, porque no es un concesionario tradicional, sino un punto de encuentro donde el diseño, la tecnología y la experiencia se combinan para ofrecer una nueva forma de descubrir el universo Renault.

“Estamos inaugurando el primer RNLT en Paraguay, un concepto totalmente distinto al que estábamos acostumbrados”, expresó Agustín Varela, gerente general de Santa Rosa Paraguay, durante la apertura oficial.

“La idea es cambiar un poco la experiencia del cliente y apostar a un espacio que redefine el concepto de concesionario, llevando la experiencia y el estilo a otro nivel”, añadió.

Este nuevo espacio se presenta como el tercer local de la marca en Asunción, pero el primero bajo este formato conceptual que ya fue implementado en Uruguay, Colombia y Argentina.

Una experiencia más allá del producto

El RNLT nace como parte de la transformación global de la marca, alineado a su nueva identidad y visión centrada en las personas.

Este espacio propone una experiencia inmersiva donde los visitantes podrán interactuar con los vehículos, conocer en profundidad sus tecnologías y vivir la marca desde una perspectiva más emocional y cercana.

El concepto integra áreas de exhibición, zonas de interacción digital y espacios pensados para eventos, contenidos y experiencias exclusivas, posicionándose como un verdadero hub de marca.

En este sentido, Varela subrayó que el foco estará puesto no solo en los vehículos, sino también en las vivencias. “Nos vamos a centrar en generar experiencias para nuestros clientes, donde puedan vivir un ambiente diferencial de la marca”, indicó.

Originals: la marca se vuelve cultura

Uno de los pilares centrales del RNLT es Renault Originals, la línea oficial de merchandising de la marca, pensada para los verdaderos fans y para todos aquellos que buscan extender su vínculo con Renault más allá del vehículo.

Dentro del espacio, Originals contará con un lugar protagónico donde los visitantes podrán descubrir una selección de productos que reflejan el ADN de la marca: diseño, innovación y estilo.

Desde indumentaria hasta accesorios, cada pieza está pensada para transformar a Renault en una marca que también se vive en el día a día.

Más que merchandising, Originals es una herramienta para construir comunidad, generar pertenencia y conectar con nuevas audiencias desde una mirada más lifestyle, consolidando a Renault como una marca cultural además de automotriz.

“Es una marca que refleja el estilo y todo lo que representamos”, explicó Fabrizzio Nizza, brand manager de la marca, destacando que esta propuesta permitirá acercar el ADN de la marca al día a día de los usuarios.

Innovación, diseño y cercanía

Con esta apertura, Renault refuerza su compromiso con el mercado paraguayo, apostando por la innovación no solo en sus productos, sino también en la forma de vincularse con sus clientes.

El RNLT será además un escenario clave para futuros lanzamientos, activaciones de marca y encuentros con la comunidad, consolidándose como un punto de referencia para la movilidad y el estilo de vida.

“Los clientes no solo van a poder ver la nueva línea de Renault, sino vivir una experiencia completa alrededor de la marca”, remarcó Varela.

El RNLT se proyecta así como un espacio dinámico, donde la movilidad, el diseño y la cultura convergen para ofrecer una experiencia distinta y memorable.