TEXO presenta su nueva campaña institucional: “Impulsados para conectar”

Con esta iniciativa, el grupo marca un hito en su trayectoria al proyectar su cultura e identidad, evolucionando a un sistema en movimiento donde la singularidad, la colaboración y la innovación son los motores principales.

El lanzamiento de esta campaña surge de un proceso de introspección estratégica que busca construir un sentido de pertenencia y orgullo, no solo en los equipos internos, sino también en las marcas y socios que eligen trabajar con el holding.

La campaña posiciona a TEXO no como una suma de empresas, sino como un ecosistema donde el intercambio de ideas potencia los resultados.

“Estamos proyectando nuestra esencia: somos un sistema que se mueve al ritmo del talento de nuestra gente. No solo buscamos excelencia en los resultados, sino generar conexiones que transformen los desafíos de nuestros clientes en oportunidades reales de negocio", expresó Nicolás Manioloff, CEO de TEXO, sobre la importancia de este paso para el holding.

“Impulsados para conectar es nuestro compromiso de seguir liderando a través de la sinergia y la innovación constante”, agregó.

El concepto de Impulsados para conectar pone en palabras lo que ya se vive en cada una de las empresas, y sintetiza la reflexión y análisis que se viene realizando sobre la industria de la creatividad a nivel estratégico dentro del grupo.

La campaña misma representa este espíritu de colaboración, elaborado por duplas creativas de distintas agencias del grupo trabajando como un solo equipo.

“En TEXO elegimos impulsar y conectar, porque creemos que las marcas y empresas avanzan con mayor claridad cuando integramos talento diverso bajo una misma visión”, destaca el manifiesto de la campaña.

Con este lanzamiento, TEXO reafirma su posición como una plataforma donde el talento se conecta para generar valor y trascender, transformando desafíos en oportunidades de negocio reales y consistentes.

TEXO es el holding líder en Paraguay que integra disciplinas de estrategia, creatividad y medios.

A través de su ecosistema de agencias, activa ideas que impactan en los negocios, impulsadas por la innovación, la colaboración y la singularidad de su talento.