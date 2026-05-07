XVI Expo Logística se hará en la Conmebol

El encuentro reúne a empresas de la industria logística promoviendo colaboración, alianzas estratégicas y crecimiento regional a través de la innovación.

Proyectos de complejidad y estratégicos, como el corredor bioceánico, el crecimiento de puertos regionales y nuevas rutas de exportación, también serán presentados en el marco de la expo que contará con la participación de más de 130 empresas de China, México, Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia, además de Paraguay.

“Más que una feria, la Expo Logística es una plataforma de vinculación estratégica y se convirtió en un acelerador de negocios. En solo dos días se puede conectar con cientos de empresas y tomar decisiones clave para el crecimiento”, destacó Carlos Núñez, director de Market Comunicaciones.