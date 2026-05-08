Empresariales
08 de mayo de 2026 a la - 01:00

Innovación impulsa el diagnóstico clínico

Transformación digital en la química clínica.
Transformación digital en la química clínica.gentileza

La innovación y la tecnología se han convertido en herramientas fundamentales para el crecimiento del sector de diagnóstico clínico en Paraguay. Así lo expresó la Dra. Mirtha Denis, gerente de Aplicaciones de Bioanálisis, quien además destacó que mantiene a la innovación como eje principal de su estrategia y desarrollo de mercado.

Por ABC Color

La profesional recordó que la empresa fue pionera en la automatización de laboratorios clínicos en el país, una transformación que permitió optimizar tiempos y reducir costos en las determinaciones laboratoriales. Según explicó, este avance facilita que más personas accedan a diagnósticos oportunos y precisos.

Señaló que Bioanálisis destina una importante inversión a la capacitación constante de sus colaboradores y a la actualización tecnológica permanente. Gracias a ello, indicó que la firma puede ofrecer tecnología de punta, además de asistencia técnica y capacitación especializada para los profesionales del área.

No obstante, advirtió que uno de los principales desafíos que enfrenta Paraguay en materia de innovación y desarrollo tecnológico es la falta de acceso a servicios de internet de calidad. Esta situación, sostuvo, impacta directamente en el funcionamiento de los laboratorios y en el acceso eficiente a herramientas científicas y de diagnóstico.

La Dra. Denis también destacó el valor de las herramientas tecnológicas en la formación de los nuevos profesionales químicos, ya que permiten acceder con mayor rapidez y precisión a información científica actualizada. En ese sentido, afirmó que los jóvenes profesionales cuentan hoy con mayores oportunidades para contribuir al fortalecimiento de la medicina diagnóstica.

Finalmente, resaltó: “Aliento a los jóvenes que tienen vocación por la investigación en áreas sensibles que impactan en la vida, que encuentren en la ciencia química un camino para desarrollar sus intereses y contribuir a la sociedad. La química ofrece un amplio campo de acción en áreas como la salud, el agro, la industria y muchas más. A los colegas, les deseamos en este día tan especial los mayores éxitos y felicidad”. Asimismo, la especialista reafirmó el compromiso institucional con el fortalecimiento del sector de diagnóstico clínico en Paraguay mediante innovación continua, cooperación técnica y formación permanente orientada a mejorar la calidad de servicios de salud.