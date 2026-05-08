Innovación impulsa el diagnóstico clínico

La profesional recordó que la empresa fue pionera en la automatización de laboratorios clínicos en el país, una transformación que permitió optimizar tiempos y reducir costos en las determinaciones laboratoriales. Según explicó, este avance facilita que más personas accedan a diagnósticos oportunos y precisos.

Señaló que Bioanálisis destina una importante inversión a la capacitación constante de sus colaboradores y a la actualización tecnológica permanente. Gracias a ello, indicó que la firma puede ofrecer tecnología de punta, además de asistencia técnica y capacitación especializada para los profesionales del área.

No obstante, advirtió que uno de los principales desafíos que enfrenta Paraguay en materia de innovación y desarrollo tecnológico es la falta de acceso a servicios de internet de calidad. Esta situación, sostuvo, impacta directamente en el funcionamiento de los laboratorios y en el acceso eficiente a herramientas científicas y de diagnóstico.

La Dra. Denis también destacó el valor de las herramientas tecnológicas en la formación de los nuevos profesionales químicos, ya que permiten acceder con mayor rapidez y precisión a información científica actualizada. En ese sentido, afirmó que los jóvenes profesionales cuentan hoy con mayores oportunidades para contribuir al fortalecimiento de la medicina diagnóstica.

Finalmente, resaltó: “Aliento a los jóvenes que tienen vocación por la investigación en áreas sensibles que impactan en la vida, que encuentren en la ciencia química un camino para desarrollar sus intereses y contribuir a la sociedad. La química ofrece un amplio campo de acción en áreas como la salud, el agro, la industria y muchas más. A los colegas, les deseamos en este día tan especial los mayores éxitos y felicidad”. Asimismo, la especialista reafirmó el compromiso institucional con el fortalecimiento del sector de diagnóstico clínico en Paraguay mediante innovación continua, cooperación técnica y formación permanente orientada a mejorar la calidad de servicios de salud.