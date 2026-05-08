Renault Boreal desembarca en Paraguay con tecnología premium

Renault anunció oficialmente la llegada del nuevo Boreal a Paraguay, marcando un paso estratégico dentro de la transformación global de la marca y su apuesta por el segmento SUV de alta tecnología en la región. El modelo, representado localmente por Santa Rosa, se posiciona como uno de los lanzamientos más importantes de la marca en los últimos años.

El Boreal forma parte del International Game Plan 2027, la estrategia internacional de la automotriz francesa enfocada en fortalecer su presencia en mercados clave fuera de Europa mediante vehículos más sofisticados, conectados y competitivos.

Desarrollado sobre la nueva plataforma modular RGMP, el SUV combina diseño moderno, eficiencia y un amplio equipamiento tecnológico. En términos estéticos, incorpora la nueva identidad visual de Renault, con líneas robustas, parrilla flotante, ópticas full LED y llantas bitono de 19 pulgadas, consolidando una imagen más premium y contemporánea.

El vehículo está impulsado por un motor 1.3 Turbo TCE de 156 caballos de fuerza y 270 Nm de torque, asociado a una transmisión automática DCT de doble embrague y seis velocidades, ofreciendo una conducción dinámica y eficiente.

Uno de los principales diferenciales del Boreal está en la seguridad y conectividad. El modelo incorpora hasta 24 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), entre ellos frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, alerta de punto ciego y cámaras 360°.

A esto se suma integración con servicios de Google Automotive y un sistema de sonido premium Harman Kardon, elevando la experiencia a bordo a un nuevo nivel dentro de su segmento.

En cuanto a habitabilidad, el Renault Boreal ofrece un baúl de 522 litros, ampliable hasta 1.279 litros gracias al sistema Easybreak, respondiendo a las necesidades de familias y usuarios que priorizan espacio y versatilidad.

Con este lanzamiento, Renault busca consolidar una nueva percepción de marca en Paraguay, respaldada por la trayectoria y red de atención de Santa Rosa, apuntando a consumidores que demandan tecnología, diseño y seguridad en un solo vehículo.