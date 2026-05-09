Empresariales
09 de mayo de 2026 a la - 01:00

Personal y su nueva propuesta de hogar inteligente para todos

Personal Smarthome, un nuevo paso en la evolución del hogar.
Personal Smarthome, un nuevo paso en la evolución del hogar.ARCENIO ACUÑA

Personal presenta Personal Smarthome, su nueva propuesta de hogar inteligente diseñada para transformar la manera en que las personas se conectan, protegen y gestionan su casa, estén donde estén.

Por ABC Color

Con una instalación simple y una experiencia intuitiva, Personal Smarthome permite ver, escuchar y monitorear en tiempo real todo lo que sucede en la casa desde el celular, creando un verdadero ecosistema inteligente pensado para brindar tranquilidad, seguridad y control permanente.

La solución integra cámaras WiFi inteligentes con detección de movimiento y sonido, monitoreo en vivo, grabación en la nube y notificaciones instantáneas, todo gestionado desde una aplicación móvil en español disponible para iOS, Android y versión web.

A través de la app, los usuarios pueden visualizar todo en tiempo real, recibir alertas al instante, utilizar audio bidireccional, acceder a visión nocturna y revisar grabaciones almacenadas en la nube mediante planes de suscripción.

Además, la plataforma permite personalizar rutinas y modos específicos como “descanso”, adaptándose a cada estilo de vida y necesidad.

Las cámaras cuentan con cobertura 360°, seguimiento inteligente de personas y mascotas, supervisar accesos o simplemente mantener el control desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Personal Smarthome cuenta con detección automática y visión nocturna adaptada a distintas condiciones de luz, ofreciendo una experiencia de monitoreo más completa y eficiente.

Además del sistema de cámaras, Personal amplía la experiencia incorporando nuevos dispositivos para fortalecer el ecosistema del hogar inteligente.

Para más información sobre el servicio, hay que ingresar a www.personal.com.py o contactar al 0971100000.