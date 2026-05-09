Personal y su nueva propuesta de hogar inteligente para todos

Con una instalación simple y una experiencia intuitiva, Personal Smarthome permite ver, escuchar y monitorear en tiempo real todo lo que sucede en la casa desde el celular, creando un verdadero ecosistema inteligente pensado para brindar tranquilidad, seguridad y control permanente.

La solución integra cámaras WiFi inteligentes con detección de movimiento y sonido, monitoreo en vivo, grabación en la nube y notificaciones instantáneas, todo gestionado desde una aplicación móvil en español disponible para iOS, Android y versión web.

A través de la app, los usuarios pueden visualizar todo en tiempo real, recibir alertas al instante, utilizar audio bidireccional, acceder a visión nocturna y revisar grabaciones almacenadas en la nube mediante planes de suscripción.

Además, la plataforma permite personalizar rutinas y modos específicos como “descanso”, adaptándose a cada estilo de vida y necesidad.

Las cámaras cuentan con cobertura 360°, seguimiento inteligente de personas y mascotas, supervisar accesos o simplemente mantener el control desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Personal Smarthome cuenta con detección automática y visión nocturna adaptada a distintas condiciones de luz, ofreciendo una experiencia de monitoreo más completa y eficiente.

Además del sistema de cámaras, Personal amplía la experiencia incorporando nuevos dispositivos para fortalecer el ecosistema del hogar inteligente.

Para más información sobre el servicio, hay que ingresar a www.personal.com.py o contactar al 0971100000.