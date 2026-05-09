Punto Farma respalda campaña “#TodosSomosResponsables”

Con el lema “Escuchale, creéle. Los monstruos existen. El silencio te hace cómplice del abusador”, la campaña aborda uno de los principales desafíos en la prevención del abuso sexual: la falta de escucha, la incredulidad y el silencio social.

Impulsada desde 2019, es una de las principales acciones de concienciación a nivel nacional, promoviendo el involucramiento activo de toda la sociedad en la protección y detección temprana de situaciones de violencia, sembrando tres acciones clave: escuchar, creer y actuar.

En esta nueva edición, el lema busca interpelar directamente a la sociedad: escuchar y creer pone en el centro a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho.

Muchas situaciones de abuso continúan porque, cuando una víctima intenta hablar, no es tomada en serio, se minimiza lo que dice o se duda de su palabra.

Este enfoque promueve una actitud adulta responsable basada en la confianza y la atención activa.

Los monstruos existen desmonta la idea de que el abuso es algo lejano o excepcional, y advierte que los agresores pueden estar en entornos cotidianos y cercanos.

La campaña apela al compromiso de la sociedad no solo en la desnaturalización, sino principalmente en la prevención y detección temprana de todo tipo de violencia.

Asimismo, promueve la denuncia responsable mediante los canales correspondientes: las líneas 147 (Fono Ayuda del MINNA), 911 (Policía Nacional) y 133 (Defensoría de la Niñez), además de la comisaría de la zona, el CODENI del municipio o la Fiscalía de la Niñez dependiente del Ministerio Público.