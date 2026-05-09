Empresariales
09 de mayo de 2026 a la - 01:00

Punto Farma respalda campaña “#TodosSomosResponsables”

Lanzamiento de “#TodosSomosResponsables – Edición 2026”.
Lanzamiento de “#TodosSomosResponsables – Edición 2026”.Arcenio Acuña

Punto Farma, como parte de su Responsabilidad Social Empresarial, apoya #TodosSomosResponsables – Edición 2026, impulsada por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA).

Por ABC Color

Con el lema “Escuchale, creéle. Los monstruos existen. El silencio te hace cómplice del abusador”, la campaña aborda uno de los principales desafíos en la prevención del abuso sexual: la falta de escucha, la incredulidad y el silencio social.

Impulsada desde 2019, es una de las principales acciones de concienciación a nivel nacional, promoviendo el involucramiento activo de toda la sociedad en la protección y detección temprana de situaciones de violencia, sembrando tres acciones clave: escuchar, creer y actuar.

En esta nueva edición, el lema busca interpelar directamente a la sociedad: escuchar y creer pone en el centro a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho.

Muchas situaciones de abuso continúan porque, cuando una víctima intenta hablar, no es tomada en serio, se minimiza lo que dice o se duda de su palabra.

Este enfoque promueve una actitud adulta responsable basada en la confianza y la atención activa.

Los monstruos existen desmonta la idea de que el abuso es algo lejano o excepcional, y advierte que los agresores pueden estar en entornos cotidianos y cercanos.

La campaña apela al compromiso de la sociedad no solo en la desnaturalización, sino principalmente en la prevención y detección temprana de todo tipo de violencia.

Asimismo, promueve la denuncia responsable mediante los canales correspondientes: las líneas 147 (Fono Ayuda del MINNA), 911 (Policía Nacional) y 133 (Defensoría de la Niñez), además de la comisaría de la zona, el CODENI del municipio o la Fiscalía de la Niñez dependiente del Ministerio Público.