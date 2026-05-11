Empresariales
11 de mayo de 2026 a la - 19:35

Heineken 0.0 y Premier Pádel debutan juntos en Paraguay

Grupo de personas de pie en evento de Heineken, algunos ajustando cámaras y con indumentarias festivas en un ambiente alegre.
Heineken reunió a fanáticos del pádel en el Comité Olímpico Paraguayo. Fernando Romero

Heineken 0.0 se presentó como sponsor oficial de Premier Pádel en Paraguay con una propuesta enfocada en el encuentro social, el deporte y el consumo responsable, en el marco del torneo disputado en el Comité Olímpico Paraguayo.

Por ABC Color

Heineken 0.0 concretó en Paraguay el debut de su alianza global con Premier Pádel, posicionándose como sponsor oficial del circuito en una experiencia que combinó deporte, entretenimiento y encuentro social en el Comité Olímpico Paraguayo.

Padel-Heineken-Distribuidora del Py
Decenas de personas disfrutaron de partidos de pádel con Heineken 0.0.

La marca acompañó el torneo con una activación integral que incluyó palcos exclusivos, espacios de hospitality y propuestas pensadas para fortalecer la interacción entre los asistentes, reflejando el espíritu que impulsa esta alianza internacional: generar conexiones, ampliar círculos sociales y promover experiencias compartidas.

El evento también sirvió como plataforma para reforzar el posicionamiento de Heineken 0.0 en torno al consumo responsable. A través de su cerveza sin alcohol, la compañía busca desestigmatizar las ocasiones de consumo y demostrar que compartir un brindis o disfrutar un momento social no depende necesariamente del alcohol, sino de la experiencia y el contexto.

Semifinales de Padel
Durante el evento los asistentes participaron de juegos por premios sorpresa.

En ese sentido, el pádel aparece como uno de los deportes con mayor crecimiento y capacidad de generar comunidad, reuniendo a personas alrededor de una actividad que trasciende lo deportivo y se convierte en un espacio de conexión social.

La alianza entre Heineken 0.0 y Premier Pádel continuará desarrollándose a nivel global mediante acciones orientadas a acercar experiencias auténticas a distintos públicos, consolidando el vínculo entre deporte, entretenimiento y nuevas formas de socialización.