Banco GNB celebra a las madres con descuentos de hasta el 25%

La promoción estará vigente del 9 al 17 de mayo, ofreciendo hasta 25% de descuento vía reintegro y financiación en hasta 18 cuotas sin intereses con las tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard.

Los clientes podrán elegir el rubro ideal de manera a encontrar el regalo perfecto para las madres en: tiendas de shoppings, electrónica y electrodomésticos; decoración y hogar, florerías seleccionadas; además de centros de belleza y dermocosmética.

Con esta iniciativa, el Banco GNB busca seguir brindando experiencias y ventajas diferenciales a sus clientes, acompañando una fecha tan especial como el Día de la Madre con opciones pensadas para cada estilo y necesidad.

Para conocer los comercios adheridos, condiciones y detalles de la promoción, los interesados pueden ingresar a la página web: www.beneficiosbancognb.com.py

Por otro lado, el Banco GNB Paraguay SAECA es una entidad financiera de sólida trayectoria y presencia en el país, integrante del Grupo Financiero Gilinski.

De la misma manera, impulsa el desarrollo financiero a través de una oferta integral de soluciones para pymes, personas, empresas dedicadas al agronegocio y esto sin contar su exclusiva banca Premier, cuyo foco se centra en la innovación, la calidad del servicio y la seguridad. Reconocido por Global Finance como el “Mejor Banco de Paraguay 2021”, el Banco GNB avanza con una visión estratégica orientada a la eficiencia, la sostenibilidad, la digitalización y el crecimiento del país.