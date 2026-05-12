Fortaleza compra terreno más grande de su historia

“Esta adquisición no es un punto de llegada. Es la consecuencia natural de un modelo que funciona, y la plataforma desde donde damos el siguiente nivel. Superamos los US$ +200 millones en proyectos activos porque más de 10.000 inversores eligieron este sistema y nosotros elegimos cuidarlos a lo largo de todo el camino”, indicó Francisco Gómez, presidente de Fortaleza.

Con tres proyectos de gran escala en construcción simultánea, más de 10.000 inversores activos y 33 años de trayectoria, la empresa continúa ampliando su escala operativa a partir de un modelo que integra el proceso desde el ahorro inicial hasta la materialización del activo inmobiliario. A través de este esquema, Fortaleza articula las distintas etapas del ciclo bajo un mismo sistema.