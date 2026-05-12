Empresariales
12 de mayo de 2026 a la - 01:00

Fortaleza compra terreno más grande de su historia

En este terreno comenzará un nuevo desarrollo de Fortaleza.
En este terreno comenzará un nuevo desarrollo de Fortaleza.Gentileza

Paraguay atraviesa uno de sus ciclos de desarrollo urbano más activos de las últimas décadas. En ese contexto, Fortaleza concreta un hito sin precedentes en su historia: la adquisición de 6.489 m2 sobre la avenida Primer Presidente de Asunción, alcanzando más de US$ 200 millones en proyectos inmobiliarios bajo desarrollo.

Por ABC Color

“Esta adquisición no es un punto de llegada. Es la consecuencia natural de un modelo que funciona, y la plataforma desde donde damos el siguiente nivel. Superamos los US$ +200 millones en proyectos activos porque más de 10.000 inversores eligieron este sistema y nosotros elegimos cuidarlos a lo largo de todo el camino”, indicó Francisco Gómez, presidente de Fortaleza.

Con tres proyectos de gran escala en construcción simultánea, más de 10.000 inversores activos y 33 años de trayectoria, la empresa continúa ampliando su escala operativa a partir de un modelo que integra el proceso desde el ahorro inicial hasta la materialización del activo inmobiliario. A través de este esquema, Fortaleza articula las distintas etapas del ciclo bajo un mismo sistema.