Latam Football Forum 2026 cerró su primera edición consolidándose como un nuevo espacio para la industria del fútbol regional

La jornada convocó a dirigentes de clubes y federaciones, ex futbolistas, periodistas, ejecutivos de medios, representantes, sponsors y referentes de la industria deportiva, abordando temas vinculados a la gestión del fútbol, derechos deportivos, marketing, internacionalización, liderazgo, medios y el futuro del deporte en la región.

Entre las figuras destacadas estuvieron David Trezeguet, representando a River Plate; Diego Lugano; Maximiliano López; y el reconocido periodista Martín Liberman, quien condujo la jornada.

También participaron dirigentes y representantes de clubes e instituciones de distintos países de América Latina.

El evento contó además con el acompañamiento institucional del Ministro de Turismo de Paraguay, la Asociación Paraguaya de Fútbol y LaLiga, con la presencia de Marc Tarradas.

Asimismo, se destacó la participación de Olek Loewenstein, CEO de Televisa Sports, junto a ejecutivos, empresarios y referentes de la industria audiovisual y deportiva.

Más allá de lo presencial, el impacto digital del foro tuvo una fuerte repercusión, alcanzando más de 10 videos orgánicos sin pauta publicitaria y superando las 2.500.000 visualizaciones, reflejando el interés generado por esta primera edición y el alcance regional del evento.

El cierre del encuentro también dejó momentos institucionales destacados, como el reconocimiento y obsequio entregado por Sport Club Internacional y su vicepresidente, fortaleciendo el espíritu de integración regional que impulsó el foro.

La primera edición del Latam Football Forum dejó instaurado un concepto: crear un espacio regional para conectar a toda la industria del fútbol latinoamericano, fomentando el intercambio de experiencias, el desarrollo de negocios y el debate sobre los desafíos y oportunidades del sector.

En ese sentido, Federico Scotellaro, CEO del Latam Football Forum, destacó el balance positivo de esta primera edición y adelantó la posibilidad de una nueva instancia del encuentro.

“Estamos muy felices con lo que dejó esta primera edición. Se logró instaurar un concepto y demostrar que existe espacio para un gran foro regional del fútbol”, reveló.

“Ya estamos pensando en una posible segunda edición y Uruguay aparece como un escenario muy atractivo, especialmente considerando que la final de la Copa Libertadores será el próximo 28 de noviembre en Montevideo. Sin dudas, es un contexto muy importante para seguir construyendo este espacio para toda la industria del fútbol”, señaló.

Tras el éxito de esta primera experiencia, la organización ya trabaja en nuevas ediciones, con el objetivo de continuar consolidando al foro como un punto de encuentro de referencia para el ecosistema del fútbol en América Latina.