Empresariales
12 de mayo de 2026 a la - 17:11

Nissei lanza promociones y beneficios por el mes de la madre

Nissei ofrece beneficios exclusivos en conmemoración al mes de las madres.
Nissei ofrece beneficios exclusivos en conmemoración al mes de las madres.

Nissei presentó una campaña especial por el mes de la madre con descuentos de hasta el 60%, delivery gratuito y beneficios exclusivos en sus centros de experiencia y tienda online, apostando a una experiencia de compra integral para homenajear a las mamás.

Por ABC Color

En el marco del mes de la madre, Nissei lanzó una campaña especial con promociones, descuentos y beneficios exclusivos pensados para celebrar a las mamás con opciones para todos los gustos y necesidades.

Del 4 al 17 de mayo, los centros de experiencia Nissei de Asunción y la tienda online ofrecerán descuentos de hasta el 60% en múltiples categorías, entre ellas notebooks, cuidado personal, perfumería, audio, kitchen, electrónica y gaming.

Nissei ofrece una amplia variedad de productos de tecnología y lifestyle.
Nissei ofrece una amplia variedad de productos de tecnología y lifestyle.

La propuesta estará disponible tanto en los locales de avenida España y Distrito Perseverancia como en la plataforma digital de la marca, permitiendo a los clientes acceder a las promociones desde cualquier punto del país.

Además, todas las compras realizadas a través de nissei.com contarán con delivery gratuito, reforzando la apuesta de la empresa por una experiencia de compra más cómoda y accesible.

Nissei Ciudad del Este también cuenta con descuentos exclusivos.
Los descuentos serán de hasta el 60%.

La campaña también incluirá beneficios adicionales mediante alianzas con entidades bancarias, ampliando las posibilidades de financiación y descuentos para los consumidores.

Con esta iniciativa, Nissei busca consolidarse como una de las principales opciones para regalos tecnológicos y de lifestyle durante una de las fechas comerciales más importantes del año, combinando variedad, promociones y una experiencia omnicanal orientada al cliente.