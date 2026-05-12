Nissei lanza promociones y beneficios por el mes de la madre

En el marco del mes de la madre, Nissei lanzó una campaña especial con promociones, descuentos y beneficios exclusivos pensados para celebrar a las mamás con opciones para todos los gustos y necesidades.

Del 4 al 17 de mayo, los centros de experiencia Nissei de Asunción y la tienda online ofrecerán descuentos de hasta el 60% en múltiples categorías, entre ellas notebooks, cuidado personal, perfumería, audio, kitchen, electrónica y gaming.

La propuesta estará disponible tanto en los locales de avenida España y Distrito Perseverancia como en la plataforma digital de la marca, permitiendo a los clientes acceder a las promociones desde cualquier punto del país.

Además, todas las compras realizadas a través de nissei.com contarán con delivery gratuito, reforzando la apuesta de la empresa por una experiencia de compra más cómoda y accesible.

La campaña también incluirá beneficios adicionales mediante alianzas con entidades bancarias, ampliando las posibilidades de financiación y descuentos para los consumidores.

Con esta iniciativa, Nissei busca consolidarse como una de las principales opciones para regalos tecnológicos y de lifestyle durante una de las fechas comerciales más importantes del año, combinando variedad, promociones y una experiencia omnicanal orientada al cliente.