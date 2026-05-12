Paso estratégico para el crecimiento de Apostala

El consorcio está conformado por las firmas Daruma Sam SA, Caproni SA y Datafort SA, quienes en conjunto cumplieron con los requisitos técnicos, legales y financieros establecidos en el marco de la Licitación Pública N.° 01/2025. Esta adjudicación representa un avance dentro de la estrategia de expansión de Apostala, que continúa consolidándose como uno de los principales actores del entretenimiento en Paraguay.

La incorporación de la Quiniela permitirá ampliar el alcance de su propuesta, integrando una modalidad tradicional dentro de un ecosistema que ya abarca apuestas deportivas, casino, juegos online y otras verticales.

Desde Apostala destacaron que este nuevo paso contribuye al fortalecimiento de un mercado regulado.