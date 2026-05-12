Empresariales
12 de mayo de 2026 a la - 01:00

Paso estratégico para el crecimiento de Apostala

Apostala contribuye al fortalecimiento de un mercado regulado.
Apostala contribuye al fortalecimiento de un mercado regulado. Fecha11-05-2026 16:22GENTILEZA

La empresa paraguaya Apostala informa que forma parte del consorcio adjudicado para la explotación del juego de azar en la modalidad de Quiniela en todo el territorio nacional, conforme a la Resolución N° 47/2026 emitida por la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar).

Por ABC Color

El consorcio está conformado por las firmas Daruma Sam SA, Caproni SA y Datafort SA, quienes en conjunto cumplieron con los requisitos técnicos, legales y financieros establecidos en el marco de la Licitación Pública N.° 01/2025. Esta adjudicación representa un avance dentro de la estrategia de expansión de Apostala, que continúa consolidándose como uno de los principales actores del entretenimiento en Paraguay.

La incorporación de la Quiniela permitirá ampliar el alcance de su propuesta, integrando una modalidad tradicional dentro de un ecosistema que ya abarca apuestas deportivas, casino, juegos online y otras verticales.

Desde Apostala destacaron que este nuevo paso contribuye al fortalecimiento de un mercado regulado.