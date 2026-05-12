Zappy: la nueva plataforma de ventas digitales 100% nacional

Zappy se posiciona como la primera plataforma local de dropselling, un modelo de comercio electrónico que permite vender productos sin necesidad de contar con stock propio. En este esquema, el emprendedor actúa como intermediario: crea su tienda online, promociona productos y, una vez concretada la venta, el proveedor se encarga del envío directamente al cliente final.

El funcionamiento está diseñado para ser simple y accesible. La plataforma ofrece plantillas listas para crear tiendas digitales, integración de productos y automatización de procesos clave, facilitando que cualquier persona, incluso sin experiencia previa, pueda iniciar un negocio online en pocos pasos.

“Zappy nace con el objetivo de democratizar el acceso al comercio electrónico en Paraguay, brindando herramientas concretas para que más personas puedan emprender y generar ingresos”, señalan desde la empresa.

Con alcance en todo el territorio nacional, se espera que la plataforma contribuya a dinamizar el comercio minorista, impulsando nuevas oportunidades tanto para emprendedores, como para marcas y tiendas ya consolidadas que buscan escalar su presencia en el entorno digital.

El proceso es simple: registrarse en la plataforma, seleccionar productos, crear una tienda y comenzar a vender, sin necesidad de stock propio ni gestión logística. Más información disponible en: https://zappy-app.com