Belif desembarcó en Paraguay con hidratación y tecnología facial

La firma, especializada en tratamientos para el cuidado de la piel, llega al país con una amplia línea que incluye limpiadores faciales, tónicos, serums, esencias, mascarillas, protectores solares y cremas hidratantes desarrolladas bajo fórmulas orientadas a fortalecer la hidratación y protección cutánea.

Entre los productos más destacados se encuentra el Aqua Bomb, uno de los hidratantes estrella de la marca, caracterizado por su textura en gel y rápida absorción. También sobresale el Eye Gel, un contorno de ojos que figura entre los artículos más demandados por consumidores de skincare coreano.

Melissa Toledo, encargada de la tienda, explicó que Belif ya cuenta con reconocimiento en distintos mercados de Latinoamérica y Estados Unidos, y que su llegada representa una nueva alternativa dentro del segmento prémium de cuidado facial en Paraguay.

Además de los productos hidratantes, la propuesta incorpora protectores solares, mascarillas faciales y tratamientos específicos adaptados a las nuevas necesidades de la piel, especialmente frente a factores ambientales y cambios climáticos.

La llegada de Belif refleja además el crecimiento sostenido del mercado de skincare coreano en la región, impulsado por consumidores que buscan rutinas más especializadas, productos innovadores y experiencias de cuidado más completas.